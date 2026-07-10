Férfi kézilabda: ilyen volt az idény tíz legemlékezetesebb meccse

SZÁZ ÉS SZÁZ MECCSET nézünk meg egy kézilabdaévadban – ez egyáltalán nem esik nehezünkre, sőt! Az igazán fontos pillanatok a januári világeseményen és a tavaszi végjátékban történnek, ezért a mi emlékezetünkben is azok a mérkőzések maradtak meg.

10. MAGYAR EL-GYŐZTESEK

Május 31., Európa-liga-döntő, Melsungen–Kiel 24–23

Kellemes helyzetből várhattuk a második számú nemzetközi kupasorozat fináléját, mert mindkét német csapatnak volt magyar játékosa, a Melsungennek három is. Bartucz László a hamburgi négyes döntőben nem kapott szerepet a tökéletesen meccselő Roberto García Parrondótól, Palasics Kristóf és Sipos Adrián viszont pályára lépett Imre Bencéék ellen. A döntőben Sipos egy, Imre két gólt szerzett, mégis a beálló – és két kapustársa – lehetett a végén boldogabb.

9. ÚJRA TRÓNON A MAGDEBURG

Május 21., Bundesliga, Magdeburg–Flensburg 31–30

Bennet Wiegert „nyerőgépe” olyan magabiztosan tért vissza egy rosszabb idény után a német Bundesliga élére, mintha nem is a világ legerősebb bajnokságában vitézkedne… A Magdeburg 34 meccséből 31-et megnyert, két döntetlen mellett csupán egyszer kapott ki, nem volt kérdés, hogy a liga legjobb együttese. A bajnoki címét a 30. fordulóban tette biztossá az erős Flensburg ellen úgy, hogy a meccs második félidejében szinte végig hátrányban volt, csak az utolsó percben fordította a maga javára a rangadót.

8. PORTUGÁLIA CSODÁT TESZ

Január 20., Eb-csoportmérkőzés, Portugália–Dánia 31–29

Dániát mostanában nemhogy legyőzni, megszorongatni is nagyon nehéz, a 2025-ös vb-t veretlenül, átlagosan 12.5 gólos sikerekkel nyerte meg. Januárban az Európa-bajnokságon hazai pályán, Herningben lehetősége nyílt, hogy 2012 után újra Eb-t nyerjen. Brutálisan nehéz ágon kellett helytállnia, a csoportkörben Portugália ellen becsúszott egy vereség. A Costa testvérek, Francisco és Martim megcsillogtatták tudásukat, 9-9 góllal sokkolták a 15 000 dán szurkolót.

7. GIDSEL-VARÁZSLAT

Június 7., Bundesliga, Füchse Berlin–Flensburg 43–38

Mathias Gidsel a kézilabdázás történetében páratlan teljesítményt nyújtott a 2025–2026-os idényben. Összesen 593 gólt szerzett úgy, hogy a Veszprém elleni BL-negyeddöntő hétméterespárbaját leszámítva nem dobott büntetőt. Ő lett a Bundesliga, az Eb és a BL gólkirálya, utóbbi kettőben gólrekorddal, meccsenként átlagosan több mint kilencszer volt eredményes. A Bundesliga záró fordulójában elért 19 találata még az ő szintjén is kivételes produkció, amit a közvetlen rivális ellen hozott össze egy BL-indulásért zajló ki-ki meccsen!

6. ŐRÜLT FORDÍTÁS TATABÁNYÁN

Május 1., Európa-kupa-elődöntő, visszavágó, Tatabánya–Izvidjac 37–34

Igazi tűz és forró balkáni hangulat Tatabányán! A bosznia-hercegovinai Izvidjac Ljubuski elleni visszavágón a magyar csapatnak kétgólos hátrányból kellett fordítania. Az ellenfél kőkemény védekezésével és szokatlan támadójátékával alaposan feladta a leckét. Az összesen 34 percnyi kiállítás teljesen ritmustalanná tette a meccset, de Tóth Edmond csapata megoldotta a feladatot, Patrick Lemos góljával története első nemzetközi kupadöntőjébe jutott. Az északmacedón GRK Ohrid végül kettős győzelemmel felülmúlta, de így is emlékezetes menetelést mutatott be az Ek-ban.

5. DÁNIA, A VITATHATATLAN BAJNOK

Február 1., Eb-döntő, Dánia–Németország 34–27

Andreas Wolff 14 védése is kevés volt a németeknek, hogy megakadályozzák Dániát abban, hogy az Európa-bajnokság megnyerésével egyszerre birtokolja mindhárom nagy címet. Nikolaj Jacobsen szövetségi kapitány a legnehezebbnek tartott világeseményen is a csúcsra vezette hazája válogatottját. A döntőben a „kétfejű sárkányból” némi meglepetésre nem Mathias Gidsel, hanem Simon Pytlick volt eredményesebb (8–7), és az irányító Thomas Arnoldsen is szintet lépett a tornán.

4. A LEGJOBB TAVASZI SZUPERRANGADÓ

Április 18., Magyar Kupa-elődöntő, Veszprém–Szeged 29–29 – hétméteresekkel: 4–3

A Veszprém és a Szeged a sorsolás szeszélye folytán már az elődöntőben összekerült a Magyar Kupa győri elődöntőjében. Hihetetlen izgalmak közepette dőlt el a rangadó, amelynek nagy részében a Szeged állt jobban, de a Veszprém hétméterespárbajra mentette a meccset. Hugo Descat és Mario Sostaric is hibázott, a végén pedig a Veszprém felé billent a mérleg nyelve, amikor Mikael Appelgren kispárgázta Janus Smárason hetesét. Az Építők másnap a Tatabánya ellen harminckettedszer emelhette magasba a trófeát.

3. „AFTER REVIEW: NOTHING”

Január 27., Eb-középdöntő, Svédország–Magyarország 32–32

„A felvételek megtekintése után kijelentjük, hogy semmi sem volt” – nagyjából így fordíthatjuk le azt a három szót, ami a teljes kézilabdavilágban nagy botrányt okozott. A svéd–magyar meccs utolsó másodperceiben, döntetlennél Szita Zoltán ziccerbe került, Hampus Wanne a felvételek alapján belül védekezett, mégsem kaptunk hétméterest. A Schulze, Tönnies német páros ezzel elvette a mieinktől az esélyt, hogy idegenben elkapjanak egy topcsapatot.

A dánok állócsillaga, Matthias Gidsel az előző idényben is megvillantotta elképesztő kvalitásait (Fotó: AFP)

2. EGY MECCS A VILÁG

Június 14., BL-döntő, Barca–Füchse Berlin 37–34

Mathias Gidsel egy meccsre volt attól, hogy tökéletessé tegye pályafutását, és a még hiányzó BL-trófeát is a magasba emelhesse. A Füchse Berlin dán jobbátlövője korábban az olimpiát, a vb-t, az Eb-t, a Bundesligát és az Európa-ligát is megnyerte, de a Barca a BL kölni négyes döntőjében taktikailag jobbnak bizonyult.

1. AZ ÉV MECCSE

Június 13., BL-elődöntő, Füchse Berlin–Magdeburg 40–35

Ezt a meccset nem esett nehezünkre visszanézni! A két német sztárcsapatot a BL kölni final fourjának elődöntőjében összehozta a sors. Hatalmas iram, csodálatos színvonal, Dejan Miloszavljev a 49. és az 58. perc között, azaz kilenc percen át nem kapott gólt, amivel megpecsételte a Magdeburg sorsát. Mathias Gidsel szokás szerint mindenhol megjelent a pályán, volt olyan, hogy egy magdeburgi kínai figurát akadályozott meg hátul.