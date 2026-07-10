Nemzeti Sportrádió

Mbappé: Nem ez a legerősebb francia válogatott...

R. D. P.R. D. P.
2026.07.10. 09:35
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Kylian Mbappé hangsúlyozta, a francia csapat még nem érte el célját (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 Kylian Mbappé francia labdarúgó-válogatott
A Marokkó elleni 2–0-s negyeddöntős siker után Kylian Mbappé értékelte a francia válogatott teljesítményét, amely sorozatban harmadszor jutott világbajnoki elődöntőbe. A csapatkapitány szerint a jelenlegi keret hatalmas potenciállal rendelkezik, de csak a trófeák tesznek egy csapatot igazán naggyá. Beszélt a kihagyott tizenegyeséről, a VAR okozta zavaró körülményekről, valamint arról is, mi adja Franciaország erejét a világbajnokságon.

A franciák sorozatban harmadszor jutottak be a világbajnokság legjobb négy csapata közé, amire Mbappé külön is kitért: „Mindig nagyszerű érzés elődöntőbe jutni. Ez fontos mérföldkő a csapat számára. Nagyon boldogok vagyunk, hogy ismét ott vagyunk a legjobb négy között. A régebbi játékosok számára ez már a harmadik alkalom egymás után.”

Az elődöntőben Franciaország a Belgium–Spanyolország negyeddöntő győztesével találkozik, Mbappé azonban nem foglalkozik azzal, kit kapnak ellenfélnek: „Nincs olyan ellenfél, akit jobban szeretnék. Nem az ellenfelekkel foglalkozom, hanem azzal, hogyan regenerálódjunk és hogyan készüljünk fel a következő mérkőzésre. Természetesen megnézzük a találkozót, de nincs preferenciám. Akár Belgium, akár Spanyolország jut tovább, valakinek biztosan lesz miért visszavágnia. Ez most nem foglalkoztat.”

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A négy évvel ezelőtti világbajnoksághoz hasonlóan ezúttal is kétgólos sikert aratott Didier Deschamps csapata az afrikai válogatott felett.

Arra a kérdésre, hogy ez-e minden idők legerősebb francia válogatottja, amelyben világbajnokságon szerepelt, Mbappé óvatos választ adott a francia M6 televíziónak: „Nem, nem ez a legerősebb csapat. Voltam világbajnok és világbajnoki ezüstérmes is. Ez a válogatott jelenleg sem világbajnok, sem ezüstérmes, ezért nem mondhatom rá, hogy a legerősebb. Inkább azt mondanám, hogy ebben van a legtöbb potenciál. Ez az a csapat, amellyel a legkönnyebb előre tekinteni. Rengeteg minőség van benne, és lehetőséget ad arra, hogy álmodjunk. De az igazán nagy csapatok trófeákat nyernek. Amíg nem látok magam mellett kupát, addig nem nevezhetem ezt a legerősebb válogatottnak.”

A francia csapat teljesítménye sokak szerint már most félelmetes, Mbappé azonban szerint ezt továbbra is a pályán kell bizonyítani: „Tisztában vagyunk a csapatunk erejével, de ezen a ponton már nemcsak a potenciálról van szó, hanem arról is, amit ezen a tornán mutatunk. A félelem vagy a tisztelet azonban nem rúg gólokat és nem nyer mérkőzéseket. Ezek csak érzések. Magabiztosságot adhatnak, amikor kifutsz a pályára, de utána bizonyítani kell. Még mindig sokat kell tennünk azért, hogy valóban legyőzhetetlen csapatként beszéljenek rólunk.”

Mbappé részletesen beszélt a tizenegyesről is, amelyet a marokkói kapus kivédett. Elmondása szerint a VAR-ellenőrzések teljesen kizökkentették: „Elvégeztem a büntetőt, ő kivédte. Nem rúgtam jól. A helyzetet azonban nagyon megnehezítette, hogy a játékvezető először azt mondta, tizenegyes következik. Megkérdeztem, lezárult-e már az ellenőrzés, ő pedig igent mondott. Ousmane Dembélé átadta nekem a labdát, én pedig elkezdtem koncentrálni. Ezután odajött hozzám, és közölte, hogy mégsem tizenegyes. Aztán újra azt mondta, hogy mégis az, de várni kell, mert két perccel korábbi jelenetet is ellenőriznek. Bevallom, kizökkentem. Rengeteget gyakoroltam fejben, hogyan koncentráljak egy tizenegyes előtt, de ilyen helyzetet még soha nem éltem át. Ez már a modern futball része a VAR-ral együtt, alkalmazkodnunk kell hozzá.”

France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026
Jaszin Bunu kapus védése (Fotó: Getty Images)

A csapatkapitány arról is beszélt, hogy egyre nagyobb felelősséget érez a válogatotton belül: „Nagyon jól érzem magam ebben a csapatban. Sok játékost régóta ismerek, sokan a barátaim. A fiatalok már úgy néznek rám, mint egy idősebb játékosra, ezért példát kell mutatnom. Nemcsak futballról van szó, hanem érzelmi kérdésről is. Én játszottam a legtöbb világbajnoki mérkőzést a keretből, tudom, mit jelent ez a torna, és ezt szeretném átadni a csapattársaimnak.”

Mbappé szerint a franciák sikerének kulcsa nemcsak az egyéni képességekben rejlik. „Elsősorban szenvedéllyel játszunk, mert a hazánkat képviseljük. Nincs ennél nagyobb dolog egy futballista számára. A fiataloknak is meg kell tanulniuk, mit jelent Franciaország mezében világbajnokságon szerepelni. Országunknak hatalmas történelme van ezen a tornán, és tudniuk kell, milyen nyomással jár ez. Franciaországban győzni kell, mert ha nem, az ellenfelek könyörtelenek lesznek. Emellett természetesen kiváló játékosaink vannak, de a legfontosabb, hogy csapatként működünk. Egységesek vagyunk, ugyanabba az irányba tartunk, és ez az irány egyértelműen a győzelem.”

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NEGYEDDÖNTŐ
FRANCIAORSZÁG–MAROKKÓ 2–0 (0–0)
Foxborough, Boston Stadion, 63 811 néző. Vezette: Facundo Tello (argentin) 
FRANCIAORSZÁG: Maignan – Koundé (Gusto, 87.), Upamecano, W. Saliba, Digne – M. Koné (Zaire-Emery, 70.), Rabiot – O. Dembélé, Olise, D. Doué (Barcola, 77.) – K. Mbappé (Mateta, 77.). Szövetségi kapitány: Didier Deschamps  
MAROKKÓ: Bunu – Hakimi, I. Diop, Mazraui, Szalah-Eddin (El-Uahdi, 74.) – Buaddi (Amrabat, 62.), El-Ajnaui – Talbi (Szbai, 85.), Unahi, El-Hanusz (Rahimi, 62.) – B. Díaz (Jasszin, 74.). Szövetségi kapitány: Mohamed Uahbi
Gólszerző: K. Mbappé (60.), O. Dembélé (66.)  

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