Mbappé: Nem ez a legerősebb francia válogatott...

Arra a kérdésre, hogy ez-e minden idők legerősebb francia válogatottja, amelyben világbajnokságon szerepelt, Mbappé óvatos választ adott a francia M6 televíziónak: „Nem, nem ez a legerősebb csapat. Voltam világbajnok és világbajnoki ezüstérmes is. Ez a válogatott jelenleg sem világbajnok, sem ezüstérmes, ezért nem mondhatom rá, hogy a legerősebb. Inkább azt mondanám, hogy ebben van a legtöbb potenciál. Ez az a csapat, amellyel a legkönnyebb előre tekinteni. Rengeteg minőség van benne, és lehetőséget ad arra, hogy álmodjunk. De az igazán nagy csapatok trófeákat nyernek. Amíg nem látok magam mellett kupát, addig nem nevezhetem ezt a legerősebb válogatottnak.”

A francia csapat teljesítménye sokak szerint már most félelmetes, Mbappé azonban szerint ezt továbbra is a pályán kell bizonyítani: „Tisztában vagyunk a csapatunk erejével, de ezen a ponton már nemcsak a potenciálról van szó, hanem arról is, amit ezen a tornán mutatunk. A félelem vagy a tisztelet azonban nem rúg gólokat és nem nyer mérkőzéseket. Ezek csak érzések. Magabiztosságot adhatnak, amikor kifutsz a pályára, de utána bizonyítani kell. Még mindig sokat kell tennünk azért, hogy valóban legyőzhetetlen csapatként beszéljenek rólunk.”

Mbappé részletesen beszélt a tizenegyesről is, amelyet a marokkói kapus kivédett. Elmondása szerint a VAR-ellenőrzések teljesen kizökkentették: „Elvégeztem a büntetőt, ő kivédte. Nem rúgtam jól. A helyzetet azonban nagyon megnehezítette, hogy a játékvezető először azt mondta, tizenegyes következik. Megkérdeztem, lezárult-e már az ellenőrzés, ő pedig igent mondott. Ousmane Dembélé átadta nekem a labdát, én pedig elkezdtem koncentrálni. Ezután odajött hozzám, és közölte, hogy mégsem tizenegyes. Aztán újra azt mondta, hogy mégis az, de várni kell, mert két perccel korábbi jelenetet is ellenőriznek. Bevallom, kizökkentem. Rengeteget gyakoroltam fejben, hogyan koncentráljak egy tizenegyes előtt, de ilyen helyzetet még soha nem éltem át. Ez már a modern futball része a VAR-ral együtt, alkalmazkodnunk kell hozzá.”

Jaszin Bunu kapus védése (Fotó: Getty Images)

A csapatkapitány arról is beszélt, hogy egyre nagyobb felelősséget érez a válogatotton belül: „Nagyon jól érzem magam ebben a csapatban. Sok játékost régóta ismerek, sokan a barátaim. A fiatalok már úgy néznek rám, mint egy idősebb játékosra, ezért példát kell mutatnom. Nemcsak futballról van szó, hanem érzelmi kérdésről is. Én játszottam a legtöbb világbajnoki mérkőzést a keretből, tudom, mit jelent ez a torna, és ezt szeretném átadni a csapattársaimnak.”

Mbappé szerint a franciák sikerének kulcsa nemcsak az egyéni képességekben rejlik. „Elsősorban szenvedéllyel játszunk, mert a hazánkat képviseljük. Nincs ennél nagyobb dolog egy futballista számára. A fiataloknak is meg kell tanulniuk, mit jelent Franciaország mezében világbajnokságon szerepelni. Országunknak hatalmas történelme van ezen a tornán, és tudniuk kell, milyen nyomással jár ez. Franciaországban győzni kell, mert ha nem, az ellenfelek könyörtelenek lesznek. Emellett természetesen kiváló játékosaink vannak, de a legfontosabb, hogy csapatként működünk. Egységesek vagyunk, ugyanabba az irányba tartunk, és ez az irány egyértelműen a győzelem.”

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NEGYEDDÖNTŐ

FRANCIAORSZÁG–MAROKKÓ 2–0 (0–0)

Foxborough, Boston Stadion, 63 811 néző. Vezette: Facundo Tello (argentin)

FRANCIAORSZÁG: Maignan – Koundé (Gusto, 87.), Upamecano, W. Saliba, Digne – M. Koné (Zaire-Emery, 70.), Rabiot – O. Dembélé, Olise, D. Doué (Barcola, 77.) – K. Mbappé (Mateta, 77.). Szövetségi kapitány: Didier Deschamps

MAROKKÓ: Bunu – Hakimi, I. Diop, Mazraui, Szalah-Eddin (El-Uahdi, 74.) – Buaddi (Amrabat, 62.), El-Ajnaui – Talbi (Szbai, 85.), Unahi, El-Hanusz (Rahimi, 62.) – B. Díaz (Jasszin, 74.). Szövetségi kapitány: Mohamed Uahbi

Gólszerző: K. Mbappé (60.), O. Dembélé (66.)