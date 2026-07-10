Öttusa: Plébán Virág bronz-, a leánycsapat ezüstérmes az U17-es Eb-n
Két magyar érem született az U17-es öttusa Európa-bajnokságon leánydöntőjében: Plébán Virág egyéniben bronzot, a csapat ezüstöt szerzett.
A spanyolországi Pontevedrában zajló U17-es öttusa Európa-bajnokságon remek napot zartak a magyar lányok.
A döntőben Plébán Virág kimagasló teljesítménnyel bronzérmes lett,
az U15-ös korú Kósa Nóra az ötödik, Kertai Gréta a hatodik, Balzsay Jázmin pedig a tizenegyedik helyen végzett.
Az eredmények alapján
a Plébán, Kósa, Kertai trió csapatban ezüstéremnek örülhetett.
Egyéniben a semleges színekben induló orosz Jana Konovalova győzött, aki csapatban is nyert társaival.
(Kiemelt képünkön: Plébán Virág Fotó: Hunyadi Levente)
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