Nemzeti Sportrádió

Öttusa: Plébán Virág bronz-, a leánycsapat ezüstérmes az U17-es Eb-n

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2026.07.10. 10:30
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Öttusa Plébán Virág utánpótlássport Utánpótlássport.hu
Két magyar érem született az U17-es öttusa Európa-bajnokságon leánydöntőjében: Plébán Virág egyéniben bronzot, a csapat ezüstöt szerzett.

A spanyolországi Pontevedrában zajló U17-es öttusa Európa-bajnokságon remek napot zartak a magyar lányok.

A döntőben Plébán Virág kimagasló teljesítménnyel bronzérmes lett,

az U15-ös korú Kósa Nóra az ötödik, Kertai Gréta a hatodik, Balzsay Jázmin pedig a tizenegyedik helyen végzett.

Az eredmények alapján

a Plébán, Kósa, Kertai trió csapatban ezüstéremnek örülhetett.

Magyar lányok a dobogó második fokán Fotó: Hunyadi Levente

Egyéniben a semleges színekben induló orosz Jana Konovalova győzött, aki csapatban is nyert társaival.

(Kiemelt képünkön: Plébán Virág Fotó: Hunyadi Levente)

 

Öttusa Plébán Virág utánpótlássport Utánpótlássport.hu
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