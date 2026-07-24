Nemzeti Sportrádió

Valenciában cápát neveztek el Ferran Torresről

2026.07.24. 21:34
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Fotó: Marc Domenech/El País
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Valencia cápa Ferran Torres spanyol válogatott
A valenciai óceanáriumban – amely Európa legnagyobb ilyen jellegű létesítménye – egy szürke szirticápát neveztek el Ferran Torresről, aki a vasárnap befejeződött labdarúgó-világbajnokság döntőjének hosszabbításában a spanyol válogatott győztes gólját szerezte Argentína ellen.

A Barcelona támadója Foiosban született, amely Valencia egyik elővárosa, és utóbbi város első számú klubjában szerepelt 2006 és 2020 között, ott mutatkozott be a felnőttek között profiként. Torres hat éve igazolt a Manchester Cityhez, majd 2022-től már a Barcelona alkalmazásában áll, Valencia városával azonban szoros kapcsolatot ápol: 2024-ben és 2025-ben az óceanárium alapítványának volt a nagykövete, a tengeri állatkerttel és az ott dolgozók szerteágazó munkájával így közelebbről is megismerkedhetett.

A vb-döntő egyetlen gólját a 106. percben szerző Ferran Torres beceneve a futball világában „El Tiburón”, vagyis „A Cápa”.

A szürke szirticápa a Természetvédelmi Világszövetségnél (IUCN) a veszélyeztetett fajok vörös listáján szerepel.

 

Valencia cápa Ferran Torres spanyol válogatott
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