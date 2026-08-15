Az utolsó percben gyűrte le a KTE a Videotont



LABDARÚGÓ NB II

4. FORDULÓ

KECSKEMÉTI TE–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 2–1 (0–0)

Kecskemét, Széktói Stadion, 1600 néző. Vezette: Ujhelyi Tamás (Punyi Gyula, László István)

KTE: Ruisz – Szépe, Gajág, Szűcs Sz. – Eördögh (Bolyki, 80.), Haris, Kovács B., Göblyös – Szabó B. (Bányai, 61.), Merényi (Beke, a szünetben) – Németh B. (Berki, 61.). Vezetőedző: Tímár Krisztián

VIDEOTON: Kemenes – Simut (Kovács D., 78.), Hesz, Kelemen D., Köllő, Zsótér – Derekas, Nagy D. (Menyhárt, 90.), Bedi – Németh D., Ekbauer (Kovács E., 61.). Edző: Vajda Gusztáv

Gólszerző: Haris (50.), Szűcs Sz. (90+3.) ill. Zsótér (62.)

Kiállítva: Kovács B. (81.), ill. Köllő (74.)

Inkább mezőnyben zajlott a játék Kecskeméten (Fotó: Réti Attila/KTE)

ÖSSZEFOGLALÓ

A két feljutási álmokat dédelgető együttes mérkőzésén kevés említésre méltó esemény történt az ivószünetig. A Spandler Csabát nélkülöző vendégek öt védővel, stabil védekezésre rendezkedtek be, és bár a KTE ennek megfelelően kezdeményezőbb volt, nagy helyzetet nem tudott kialakítani. Az első kaput eltaláló lövésre majdnem fél órát kellett várni, ekkor hazai részről Németh Barnabás tüzelt távolról, de Kemenes Botond magabiztosan fogta kísérletét. A szünetig nem történt ezt követően sem sokkal több kapu előtti esemény, egyedül Németh Dániel távoli próbálkozását jegyezhettük fel, mely Ruisz Barnabásnak nem okozott gondot.

A második félidőben gyorsan felpörögtek az események, a KTE ugyanis megszerezte a vezetést. Az 50. percben Haris Attila 22 méterről vágott a jobb felsőbe egy szabadrúgást. A hazai öröm ugyanakkor nem tartott túl sokáig, a vendégek ugyancsak egy rögzített helyet után egyenlítettek. Zsótér Donátnak adtak fel kapáslövésre egy szögletet, aki eleme erővel lőtt ballal a rövid felsőbe 15 méterről. A Kecskemét maradt mégis aktívabb ezután, Gajág fejesénél és Beke újabb helyzeténél is csak kevés hiányzott az újabb hazai gólhoz. A folytatásban mindkét oldalon jött egy kiállítás, végül az őrült hajrából a KTE jött ki győztesen, a hosszabbításban Szűcs Szilárd talált be egy nagy bedobást követően. 2–1

Németh Barnabás és Derekas Zoltán küzd a labdáért (Fotó: Réti Attila/KTE)

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az első győzelmét az előző fordulóban, a BVSC otthonában arató Kecskeméti TE a mindkét hazai mérkőzését megnyerő, ám az egyetlen idegenbelit Kazincbarcikán elveszítő Videoton FC Fehérvár ellen.