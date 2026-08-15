Nemzeti Sportrádió

Az utolsó percben gyűrte le a KTE a Videotont

NYITRAY ANDRÁSNYITRAY ANDRÁS
2026.08.15. 19:20
Kemény küzdelmet hozott a KTE és a Videoton csatája (Fotó: Réti Attila/KTE)
Címkék
NB II Fehérvár Vidi Videoton FC Fehérvár KTE Kecskemét élő közvetítés labdarúgó NB II Videoton NB II 4. forduló
A labdarúgó NB II 4. fordulójában a Kecskeméti TE a Videoton FC Fehérvárt látta vendégül. Langyos első félidő után volt minden a meccsen: két kiállítás és három gól után a KTE szerezte meg a pontokat (2–1).


LABDARÚGÓ NB II
4. FORDULÓ
KECSKEMÉTI TE–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 2–1 (0–0)
Kecskemét, Széktói Stadion, 1600 néző. Vezette: Ujhelyi Tamás (Punyi Gyula, László István) 
KTE: Ruisz – Szépe, Gajág, Szűcs Sz. – Eördögh (Bolyki, 80.), Haris, Kovács B., Göblyös – Szabó B. (Bányai, 61.), Merényi (Beke, a szünetben) – Németh B. (Berki, 61.). Vezetőedző: Tímár Krisztián 
VIDEOTON: Kemenes – Simut (Kovács D., 78.), Hesz, Kelemen D., Köllő, Zsótér – Derekas, Nagy D. (Menyhárt, 90.), Bedi – Németh D., Ekbauer (Kovács E., 61.). Edző: Vajda Gusztáv
Gólszerző: Haris (50.), Szűcs Sz. (90+3.)  ill. Zsótér (62.)
Kiállítva: Kovács B. (81.), ill. Köllő (74.)

Inkább mezőnyben zajlott a játék Kecskeméten
Inkább mezőnyben zajlott a játék Kecskeméten (Fotó: Réti Attila/KTE)

ÖSSZEFOGLALÓ

A két feljutási álmokat dédelgető együttes mérkőzésén kevés említésre méltó esemény történt az ivószünetig. A Spandler Csabát nélkülöző vendégek öt védővel, stabil védekezésre rendezkedtek be, és bár a KTE ennek megfelelően kezdeményezőbb volt, nagy helyzetet nem tudott kialakítani. Az első kaput eltaláló lövésre majdnem fél órát kellett várni, ekkor hazai részről Németh Barnabás tüzelt távolról, de Kemenes Botond magabiztosan fogta kísérletét. A szünetig nem történt ezt követően sem sokkal több kapu előtti esemény, egyedül Németh Dániel távoli próbálkozását jegyezhettük fel, mely Ruisz Barnabásnak nem okozott gondot.

A második félidőben gyorsan felpörögtek az események, a KTE ugyanis megszerezte a vezetést. Az 50. percben Haris Attila 22 méterről vágott a jobb felsőbe egy szabadrúgást. A hazai öröm ugyanakkor nem tartott túl sokáig, a vendégek ugyancsak egy rögzített helyet után egyenlítettek. Zsótér Donátnak adtak fel kapáslövésre egy szögletet, aki eleme erővel lőtt ballal a rövid felsőbe 15 méterről. A Kecskemét maradt mégis aktívabb ezután, Gajág fejesénél és Beke újabb helyzeténél is csak kevés hiányzott az újabb hazai gólhoz. A folytatásban mindkét oldalon jött egy kiállítás, végül az őrült hajrából a KTE jött ki győztesen, a hosszabbításban Szűcs Szilárd talált be egy nagy bedobást követően. 2–1

Németh Barnabás és Derekas Zoltán küzd a labdáért
Németh Barnabás és Derekas Zoltán küzd a labdáért (Fotó: Réti Attila/KTE)

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az első győzelmét az előző fordulóban, a BVSC otthonában arató Kecskeméti TE a mindkét hazai mérkőzését megnyerő, ám az egyetlen idegenbelit Kazincbarcikán elveszítő Videoton FC Fehérvár ellen.

 

NB II Fehérvár Vidi Videoton FC Fehérvár KTE Kecskemét élő közvetítés labdarúgó NB II Videoton NB II 4. forduló
Legfrissebb hírek

A KTE a ráadásban lőtt góllal verte meg a Vidit, csak döntetlenre volt képes a DVTK az Ajka ellen – ez történt az NB II-ben

Labdarúgó NB II
22 perce

Szegeden is nyert az újonc Gyirmót

Labdarúgó NB II
34 perce

Három pontot ért az első kövesdi gól

Labdarúgó NB II
37 perce

Potya gól után hazai döntetlenre kapaszkodott vissza a DVTK

Labdarúgó NB II
38 perce

Kazincbarcikán zsinórban a negyedik vereségét is elszenvedte a Kozármisleny

Labdarúgó NB II
39 perce

Az újonc otthonában nyert, továbbra is éllovas a Soroksár

Labdarúgó NB II
2 órája

Gróf Dávid aranyérmesként jutna vissza az élvonalba a diósgyőriekkel

Labdarúgó NB II
10 órája

A Vasas fordított Kispesten, és a tabella élére ugrott

Labdarúgó NB I
Tegnap, 19:28