A Vasas fordított Kispesten, és a tabella élére ugrott



LABDARÚGÓ NB I

4. FORDULÓ

KISPEST-HONVÉD FC–VASAS FC 1–2 (1–0)

Budapest, Bozsik Aréna, 4906 néző. Vezette: Antal Péter

Kispest-Honvéd: Hadzikic – Kállai K. (Pauljevics, 75.), Baki, Boldor (Medgyes Z., 89.), Hangya (P. García, a szünetben) – Pekár, Csontos – Somogyi T., Somogyi Á., Szamosi (Kántor K., 89.) – Alic (Pinte, 75.). Vezetőedző: Maurizio Jacobacci

Vasas: Engedi – Pávkovics, Iyinbor, Csóka D., Doktorics – Hidi M. S., Rab (Horváth R., 57.) – Kovácsréti (Mezei, 57.), Urblík J. (Hej, 90+8.), Tóth M. – Koszta (Pethő, 81.). Vezetőedző: Erős Gábor

Gólszerző: Alic (27.), ill. Tóth M. (78.), Csóka D. (90+7.)

Sárga lap: Kállai K. (56.), P. García (59.), Boldor (60.), Csontos (76.), Baki (90+7.), ill. Koszta (60.), Csóka D. (81.), Pethő (90+9.)

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SZÁZ NAP SEM TELT EL azóta, hogy a Honvéd és a Vasas FC találkozott egymással bajnokin – de micsoda különbség, hogy 96 napja még az NB II-ben csaptak össze (a kispestiek nyertek 3–1-re), míg pénteken már az élvonalban.

Érdekes volt átböngészni, hogy a májusi és a mostani bajnoki két kezdőcsapatában jó három hónap alatt mekkora változás történt: a hazaiaktól Ujváry Ferenc Újpestre került, az akkor duplázó Nyers Ádám az MTK Budapesthez írta alá, s Kesztyűs Barna is továbbállt – nagy meglepetésre Feczkó Tamás vezetőedző is búcsúzott –, a Vasastól viszont egyik futballista és Erős Gábor vezetőedző sem távozott. Pénteken is az első perctől fogva a pályán lehetett a tizennégyszeres bajnokcsapatban Csontos Dominik, Pekár István és Hangya Szilveszter, míg a hatszoros aranyérmes angyalföldieknél Iyinbor Patrick, Rab Boldizsár, Urblík József és Tóth Milán is újfent kezdőként kapott szerepet.

Az eltiltottak is visszatértek mindkét oldalon, az előző fordulót kihagyó Baki Ákos elfoglalta a helyét a piros-feketék védelmének közepén, míg a XIII. kerületieknél Hidi M. Sándor került vissza a középpályássorba. Érdekes, hogy Tomás Tujvel kikerült a kapuból, a hírek szerint a szakmai stáb mindenképpen lehetőséget akart adni a nyáron érkező bosnyák Osman Hadzikicnek. Sok feladata neki, illetve a túloldalon kollégájának, Engedi Márknak sem akadt az első percekben, igaz, utóbbi a meccs elején magára vonzotta az emberek figyelmét – kapuskirúgás után az oldalvonalon túlra rúgta ki a labdát, némi túlzással a kispadon ülőket veszélyeztetve...

A 17. percben azonban nagy lehetőséget hagyott ki a Vasas: Tóth Milán futott el a bal oldalon, a beadása után előbb Kovácsréti Márk, ezután pedig Koszta Márk próbálkozott, mindhiába. Utóbbi lövése után Hadzikic nagyot védett.

S milyen a futball – nem a Vasas került előnybe, hanem a Kispest, mégpedig Adi Alic révén. A nyáron érkező bosnyák csatár a negyedik bajnokiján első gólját jegyezte, fejjel talált be.

A Vasas pedig a fejét, pontosabban az eszét „veszítette el”: Maurizio Jacobacci kispesti vezetőedző azzal a feladattal bízta meg Pekár Istvánt, hogy Urblík Józsefet, a Vasas csapatkapitányát és irányító középpályását árnyékként kövesse. A hazaiak 22 éves futballistája ennek eleget is tett. A fokozott figyelem persze nem a véletlen műve: a 29 éves játékos az előző három fordulóban is bizonyította, idehaza kiemelkedő tudású labdarúgónak számít, s ez számokban is megmutatkozott, szerzett három gólt, és adott két gólpasszt.

A fordulás után nem sok idő telt el, amikor Erős Gábor cserékre szánta el magát, próbált frissíteni, de kevés sikerrel. Lassan csordogált a mérkőzés, több hiba csúszott a játékba mindkét oldalon, visszaesett az amúgy sem az eget verdeső színvonal. Az NB I-be berobbanó idősebbik Somogyi, Ádám próbálkozott úgy 25 méterről, de életerős lövése után a labda éppen Engedi kezében halt el.

Már a hajrában jártunk, amikor a Vasas tizenegyeshez jutott: Tóth Milán állt a labda mögé, s bár nagyon gyenge lövése után Hadzikic kiütötte a labdát, az éppen a szerencsés Tóth elé, aki bekotorta a kispesti kapuba.

Amikor már mindenki elkönyvelte, hogy a csapatok nem bírnak egymással, a ráadás perceiben Csóka Dániel gólt szerzett, így a Vasas maradt veretlen, a Honvéd pedig három döntetlen után kikapott a bajnokságban. 1–2

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