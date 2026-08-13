Nem tudott eljutni a hosszabbításig, hajrában kapott góllal kiesett a Konferencialigából az ETO

Története 35. európai kupapárharcát vívta a Riga FC ellen az ETO, az előzőeken 17 továbbjutás és 17 kiesés volt a mérlege, vagyis csütörtök este Győrben billent el a mérleg nyelve. A hazai csapat rögtön magához ragadta a kezdeményezést, Selyem Bálint ügyes betörése ígéretes volt, ám buktatták, az előnyszabály adta lehetőséget pedig Nfansu Njie elkapkodta a tizenhatoson belül. A kiválóan kezdő Claudiu Bumba mesteri beívelését követően Zseljko Gavrics csúsztatott kapura, Andrés Salazar hihetetlen mentéssel akadályozta meg a gólt, a vonalról vetődve tisztázott. Csakúgy, mint a Víkingur elleni visszavágón, balszerencsésen indult az összecsapás az ETO-nak, a mintaszerű kezdés nem párosult megérdemelt góllal. Az izlandiak elleni meccshez hasonlóan rövidesen jöhetett volna a gyomros, de Reginaldo Ramires az oldalhálóba lőtte a labdát nagy helyzetben.

A 24. percben Selyem Bálint majdnem ajándékozott egy gólt a Rigának, de az ETO visszakapta a sorstól, amit az elején elvett tőle: Miljan Krpics a gólvonal előtt fejelte ki a kapuba tartó labdát. És milyen sokat ért a csapatkapitány mentése! Percekkel később Zseljko Gavrics tizenegyesből egyenlítette ki a párharc állását, s ahogyan a Víkingur ellen, büntetőből szerezte az első találatot a magyar bajnok. Az egyéni hibák többször elcsúfították a hazaiak játékát, több olyan labdavesztést is láthattunk, amelynél nem helyeztek nyomást a győriekre. Viktor Djukanovicsot szorongatták a 39. percben hátulról, de semmi sem indokolta, hogy elválasszák a labdától, és a következő érintésből már ziccerben vezesse a kapura Reinaldo Ramires. A brazil csatár az emelést választotta, hatalmas kő esett le a nyugati lelátó közönségének szívéről, amikor a reklámtábláról pattant vissza a labda. Mindenesetre Gavrics újabb veszélyes kísérletével ért véget a kiegyenlített, mozgalmas első félidő.

Djukanovics (balra) harcolta ki a tizenegyest (Fotó: Török Attila)

Megélénkült a szünet után a Riga FC játéka, az ETO labdakihozatalai akadoztak, majd megszűntek, ráadásul a középpályáján is sokkal könnyebben szaladtak át a vendégek. Kezdtek előjönni ugyanazok a problémák, amelyek Efraín Juárez vezetésével folyamatosak megmutatkoztak. Amikor Miljan Krpics lendületes labdavezetéssel akart segíteni, majdnem gólt kapott a csapat a labdavesztés miatt, de gyors átmenetből és kijátszott akcióból is veszélyes helyzeteket alakított ki a vendégegyüttes, érezni lehetett, hamarosan betalálnak a hatalmas nyomást gyakorló lettek. Az ETO tizenegy emberrel a saját tizenhatosán belül védekezett, a játékosok a fékevesztetten érkező beadások után nem győztek tisztázni hol fejjel, hol lábbal, időnként még fenékkel is, de Samuel Petrás révén leggyakrabban kézzel. Zseljko Gavrics egy órát bírt a meccset megelőző néhány edzéssel a háta mögött, de a kitűnő erőnlétéről és sebességéről is híres Schön Szabolccsal nem gyengültek a hazaiak. Csakhogy támadóerényeit sem ő, sem a többiek nem mutathatták meg, az ellenfél játékerejét tekintve érthetetlen, miért kellett ilyen kétségbeesetten védekezni.

Efraín Juárez vezetésével nem tudott túljutni a Rigán az ETO (Fotó: Török Attila)

A 71. percben a léc is besegített, de így is tovább szaporodtak Efraín Juárez gondjai, az imént becserélt Schön is megsérült, Megyeri Balázs és egy stábtag közös erővel vitte be őt az öltözőbe – felfoghatatlan sérüléshullám gyötri a zöld-fehéreket. A 81. percben aztán mégis eldönthette volna a továbbjutást az ETO, azonban Daniel Stefulj szöglete után Bumba két lépésről nem tudta a kapuba lőni a labdát. A rigai rohamoknál talán csak a fáradás jeleitől ijedhettek meg jobban a magyarok, Décsy Ádám görcse miatt állt a játék, ő sem bírta tovább, s mivel több középpályás nem állt Juárez rendelkezésére, belső védő állt be a helyére. A 88. percben veszett el minden győri remény, az öt perccel korábban pályára lépő Caio Ferreira nagyszerűen érkezett Salazar beadására, és belőtte a megérdemelt rigai egyenlítő gólt, amely továbbjutást ért, az ETO-nak pedig története 18. európai kupakiesését. 1–1

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