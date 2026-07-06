Vb 2026: a kiesés ellenére is Ancelottival folytatják a brazilok

Bár sokan a távozásáról beszélnek, a Brazil Labdarúgó-szövetségnél a Norvégia elleni világbajnoki búcsú után sem gondolják úgy, hogy Carlo Ancelottinak távoznia kellene a dél-amerikai ország válogatottjának éléről.

„A vereség után próbáljuk összeszedni magunkat, mindenki rendkívül szomorú, úgy a játékosok, mint az edzői stáb. Másfelől viszont nem szabad kidobnunk a kukába az elvégzett munkát, különösen aztb az együtt töltött harmincnyolc napot, amely során mindannyian láthattuk, milyen elszántan és profin készültek a játékosaink az első naptól az utolsóig – idézi a Globoesporte Rodrigo Caetanót, a CBF válogatottakért felelős igazgatóját. – A csapat a torna során igenis fejlődött, és a kiesés pont azért különösen fájdalmas, mert jócskán voltak jó pillanataink, és minden esélyünk megvolt a továbbjutásra. A célunk persze a döntőbe jutás volt, még úgy is, hogy a vb-t megelőző időszak korántsem volt ideálisnak mondható. Reményeinket az elmúlt egy évben elvégzett munkára alapoztuk. Most leginkább egy kiszámítható ciklusra van szükségünk, amely alatt a mester zavartalanul dolgozhat, azért, hogy elvégezze a további előrelépéshez szükséges változtatásokat, és felkészüljünk a következő világbajnokságra.”