Nemzeti Sportrádió

MotoGP: Álex Márquez a KTM-nél folytatja – hivatalos

2026.07.06. 11:45
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Álex Márquez új kihívás elé néz (Fotó: Getty Images)
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MotoGP KTM Álex Márquez
A spanyol Álex Márquez a következő idénytől a KTM-nél versenyez majd a gyorsaságimotoros-világbajnokság MotoGP kategóriájában.

Az osztrák csapat hétfőn jelentette be, hogy több évre szóló megállapodást között a 30 éves spanyol motorossal, aki tavaly második helyen zárt az összetettben.

Álex Márquez négy éve a Gresini Racing istállót erősíti, s 2020-as újoncéve óta – amikor Hondával versenyzett – először lesz majd gyári csapat tagja.

A KTM azt még nem közölte, ki lesz az idei vb-pontversenyben kilencedik helyen álló Márquez csapattársa.

 

MotoGP KTM Álex Márquez
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