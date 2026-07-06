MotoGP: Álex Márquez a KTM-nél folytatja – hivatalos

A spanyol Álex Márquez a következő idénytől a KTM-nél versenyez majd a gyorsaságimotoros-világbajnokság MotoGP kategóriájában.
Az osztrák csapat hétfőn jelentette be, hogy több évre szóló megállapodást között a 30 éves spanyol motorossal, aki tavaly második helyen zárt az összetettben.
Álex Márquez négy éve a Gresini Racing istállót erősíti, s 2020-as újoncéve óta – amikor Hondával versenyzett – először lesz majd gyári csapat tagja.
A KTM azt még nem közölte, ki lesz az idei vb-pontversenyben kilencedik helyen álló Márquez csapattársa.
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