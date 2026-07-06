Betonbiztos spanyol védelem és félelmetes tűzerő vár a portugálokra

A NEMZETEK LIGÁJA-CÍMVÉDŐ az Európa-bajnok ellen készül a világbajnokság nyolcaddöntőjében, de úgy is fogalmazhatunk, hogy a portugál–spanyol összecsapás a torna első szuperrangadója. Jóllehet, egyelőre egyik csapattól sem lehetett látni olyan teljesítményt, amilyenre valójában képes, de amíg Portugália leginkább csak szenved, Spanyolország egyre jobb formába lendül.

Luis de la Fuente szövetségi kapitány csapata két évvel ezelőtt magabiztos teljesítménnyel nyerte meg a németországi Eb-t, a világbajnokság első csoportmérkőzésén azonban meglepő, gól nélküli döntetlent játszott a Zöld-foki-szigetekkel. Igaz, rengeteg helyzetet alakított ki, a torna előrehaladtával pedig az újonc ereje is felértékelődött. A második fordulóban a spanyolok 4–0-ra kiütötték a súlytalan Szaúd-Arábiát, majd a H-csoport zárásaként 1–0-ra legyőzték a leginkább csak rugdosódó Uruguayt. A kieséses szakasz nyitányán, amikor már élesre fordul a helyzet, Ausztriának esélyt sem adott (3–0) a La Roja, amely tehát eddig gólt sem kapott, a kapus Unai Simón pedig új csúcsot állított fel a vb-k történetében, immár övé a leghosszabb kapott gól nélküli sorozat. A Bilbao játékosa a 2022-es katari tornán Marokkó ellen lejátszott hosszabbításos nyolcaddöntőben sem kapott gólt (tizenegyesekkel az afrikaiak mentek tovább), így jött össze neki a csúcs.

A spanyol válogatott identitása azonban így is sokkal markánsabb a mezőnyben, nem tér el attól, amit az elmúlt években megszokhatott a világ. Játéka a labdabirtoklásra épül, átlagban 68.1 százalékban van a spanyoloknál a labda, ami a teljes vb-mezőny legmagasabb értéke. A 2024-es Európa-bajnoksághoz képest azonban kisebb a sebesség és kevesebb a kiszámíthatatlanság a széleken. Nico Williams sérüléssel bajlódik, így nem bevethető, csakúgy, mint az ifjabb generációból Yéremy Pino, valamint Víctor Munoz, aki nemrégiben írt alá a Liverpoolhoz.

A kreativitás ezért nagyrészt a jobbszélsőként játszó Lamine Yamaltól függ. A 18 éves tehetség sérüléssel bajlódott a világbajnokság előtt, és még keresi legjobb formáját, de az utóbbi meccseken már ígéretesen szerepelt. Az Atlético Madridot erősítő Álex Baena kap szerepet bal oldali szélsőként, jóllehet ő szívesebben mozog be a pálya belső területei felé, és nem egy az egyben bontja meg az oldalvonal mellett az ellenfél védelmét.

A szélsők hiánya ellenére a spanyol támadójáték bivalyerős, köszönhetően elsősorban Mikel Oyarzabalnak, aki tökéletesen illik a csapat játékfelfogásába. A Real Sociedad csatára az első, gyengébb meccse után kiválóan teljesít, már négy gólnál jár, Szaúd-Arábia és Ausztria ellen is duplázott. Holott nem klasszikus befejező kilences, sokat mozog visszafelé, aktívan részt vesz a támadások felépítésében. Nem véletlen a spanyol válogatott jelentős tűzereje: a SofaScore adatai szerint átlagban csaknem 20 (!) kapura lövésig jut el meccsenként, ebből 6.5 találja el a kaput. Emellett átlagban három nagy helyzetet alakít ki, a várhatógól-értéke (xG) 2.02.

Mindeközben a támadóerő nem megy a védekezés rovására. Spanyolország még még nem kapott gólt – rajta kívül csak Mexikó mondhatja ezt el –, Portugáliának tehát minden apró hibát maximálisan ki kell(ene) használnia, már ha lesz ilyen. Szintén a SofaScore adatai szerint az ellenfelek átlagban mindössze 0.75 nagy helyzetig jutnak el meccsenként.

A spanyol sajtó szerint a szövetségi kapitány nem szívesen változtatna az Ausztria elleni kezdőcsapaton, bár több játékos edzésterhelését visszafogta. Lamine Yamal, Dani Olmo, Aymeric Laporte és Pedro Porro sem végzett teljes értékű munkát a mérkőzés előtti napokban, de legfeljebb utóbbi játékos maradhat ki a Portugália elleni kezdőből. Ha a szövetségi kapitány végül nem kockáztatja meg a játékát, Marcos Llorente tűnik a legesélyesebbnek arra, hogy a jobb oldali bekk posztján pályára lépjen.

A portugál keretben mindenki bevethető, várhatóan Roberto Martínez kapitány sem nyúl bele a legutóbb győztes csapatba, aligha hagyja ki Cristiano Ronaldót a kezdőből annak ellenére, hogy a veterán csatárt lecserélte a horvátok elleni meccsen. Az egyetlen kérdőjel Pedro Neto szereplése, a jobb szélen Francisco Conceicao és Bernardo Silva is megfelelő választás lehet.

Az összes kapitány elbukott, aki kieséses vb-meccset játszott a hazája ellen

Roberto Martíneznek kifejezetten imponáló a statisztikája portugál válogatott szövetségi kapitányként, övé a legjobb győzelmi mutató (68 százalék) és a legmagasabb gólátlag (2.5/mérkőzés). A 2026-os világbajnokságon maga mögé utasította Javier Clementét és Vicente del Bosquét mint a legtöbb vb‑szerepléssel büszkélkedő spanyol kapitány (neki ez már a harmadik tornája), utóbbit megelőzve pedig immár övé a legtöbb győzelem (9, illetve 7) a spanyol szakvezetők között. Ezzel együtt olyan feladat vár rá a nyolcaddöntőben, amilyet egyetlen elődje sem tudott megoldani a vb-k történetében: hazája válogatottját kellene kiejtenie! Az X-en Mister Chip néven futó, Spanyolországban jól ismert sportstatisztikus adatai szerint még nem volt egyetlen sikeres „áruló” sem, tehát olyan szövetségi kapitány, aki szülőhazája nemzeti csapatát hazaküldte volna a kieséses szakaszban. Hat edző próbálkozott meg a feladattal, mind a hat elbukott: Nagy József (Svédország) Magyarország ellen esett ki az 1938-as elődöntőben, Karl Rappant (Svájc) Ausztria búcsúztatta az 1954-es negyeddöntőben, Didi Peruja Brazíliával szemben maradt alul az 1970-es negyeddöntőben, Ricardo La Volpét (Mexikó) Argentína ejtette ki a 2006-os nyolcaddöntőben, Valid Regraguit (Marokkó) Franciaország verte meg a 2022-es elődöntőben, legutóbb pedig néhány napja Vladimir Petkovic (Algéria) Svájc ellen búcsúzott a 32 között.

NS-SZAKÉRTŐ

Fotó: Török Attila

Joao JANEIRO, a Szeged, a Kisvárda, a DAC és a DVSC korábbi portugál edzője: – Alapvetően erősebb Spanyolország, jól használja ki a Barcelona‑gerincet, ami jellemzi is a játékát: dinamikus mozgás, kiválóan működő csapategység, kialakult játékmodell. Továbbá mindenki tudja, hogyan és hol kell (le)támadni, ugyanígy tudják, hogyan kell védekezni, ráadásul az ellenfélhez igazítva képesek stratégiát váltani. Portugáliáról mindez sajnos nem mondható el, az imént említettek közül semmi sincs meg a válogatottban – és ez nagy kár. A horvátok elleni mérkőzésen is majdnem tragikus fordulat lett abból, hogy Roberto Martínez kapitány kivette Bruno Fernandest a középpályáról, teljesen kiszolgáltatottá téve a csapatot a horvát hármas középpályával szemben, létszámfölényt adva az ellenfélnek a pálya legfontosabb zónájában. Nem lett belőle katasztrófa, mert Diogo Costa megint megmentette a csapatot – négy meccsből kétszer ő volt a legjobb portugál a pályán... Ugyanakkor ha visszatekintünk, egy éve Portugália Spanyolországot győzte le a Nemzetek Ligája döntőjében. Lehet rá legyinteni, hogy az a torna nem számít, de valójában nagyon is, mert minden emlék ott marad az edzők és a játékosok fejében. Bízom benne, hogy a futballisták most is összeülnek, és ők maguk raknak össze működő meccstervet. Ha nem teszik meg, Portugáliának nem lesz esélye, mert a kispadról vagy az oldalvonal mellől aligha érkezik bármi biztató. Spanyolországnak jobb edzője, no meg összeszokott csapata van, amely minden játékfázisban tudja, mit csinál. Ez azonban egymeccses kieséses találkozó, bármi megtörténhet, és csak remélem, hogy nem a labdába telepített érzékelő ment meg minket, mint korábban.

Fernando SÁNCHEZ TAVERO, az As világbajnokságról tudósító újságírója: – Kiegyensúlyozott mérkőzést várok, amelyen mindkét csapat feszegeti a határait, s az apró részleteknek óriási jelentősége lehet. Spanyolországnak nagy szüksége lesz Lamine Yamalra, aki fiatal kora ellenére kivételesen magabiztos, kulcsembere a válogatottnak – és el tudja dönteni az ilyen rangos meccseket. Nagy kérdés, vezérré tud-e válni ismét. A másik oldalon meg ott van Cristiano Ronaldo, akit a spanyol védelemnek a lehető legtávolabb kell tartania a kaputól, mert negyvenegy évesen is rendkívül gólveszélyes és motivált. Mivel lehet, hogy ez lesz az utolsó vb-meccse, a megszokottnál jobban dolgozik benne a bizonyítási vágy. A mérkőzést az döntheti el, hogy melyik csapat tudja diktálni a játék ritmusát, megőrizni a türelmét a kiélezett helyzetekben, érvényesíteni az elképzeléseit. Lamine Yamal kreativitása, illetve Cristiano Ronaldo helyezkedése egyaránt kulcsfontosságú lehet.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NYOLCADDÖNTŐ – a hétfői program

21.00: Portugália–Spanyolország, Dallas (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Kedd, 2.00: Egyesült Államok–Belgium, Seattle (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!