Nemzeti Sportrádió

Történelmi siker, Wissa és Mayele a legjobb 32 közé lőtte a Kongói DK-t

2026.06.28. 03:42
Kongói öröm (Fotó: Getty Images)
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A labdarúgó-világbajnokság K-csoportjában a Kongói DK Üzbegisztán ellen zárta a csoportkört, s 3–1-es sikerével csoportharmadikként jutott tovább a legjobb 32 közé.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
K-CSOPORT
KONGÓI DK–ÜZBEGISZTÁN 3–1 (0–1)
Atlanta, Atlanta Stadion, 68 239 néző. Vezette: Zwayer (német)
KONGÓI DK: Mpasi – Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku (Kayembe, 83.) – Mbuku (Elia, 73.), Moutoussamy (Bongonda, 73.), Sadiki, Cipenga (Mukau, 73.) – Wissa, Bakambu (Mayele, 51.). Szövetségi kapitány: Sébastien Desabre
ÜZBEGISZTÁN: Nematov – Khusanov, Orozov (Sergeyev, 82.), Ashurmatov – Alijonov, Mozgovoy (Iskanderov, 82.), Shukurov (Ganiev, 59.), Nasrullayev – Fayzullayev (Urunov, 73.), Hamdamov (Hamrobekov, 59.) – Shomurodov. Szövetségi kapitány: Fabio Cannavaro
Gólszerző: Wissa (68., 90+1. – az elsőt 11-esből), Mayele (78.), ill. Shomurodov (10.) 

ÉLŐ KÖZVETÍTÉS ITT!

Az atlantai csörtének a meccs előtt egy ponttal álló kongói csapat volt az esélyese, amely egy győzelemmel továbjutott volna a legjobb 32 közé, míg az üzbégeknek csupán matematikai esélyük volt ugyanerre.

Ezzel együtt kisebb meglepetésre már a 10. percben megszerezték a vezetést a közép-ázsiaiak: Fayzullaev sarokkal tette tovább a labdát az első percben lesgólt szerző Eldor Shomurodov elé, aki remek helyzetfelismeréssel a kapujából kinn álló Mpasi fölött a hosszú felsőbe emelt – ezúttal már szabályos gólt szerezve.

Hét perccel később érkezett a kongói válasz, de a gólszerző Mbuku az akció korábbi fázisában kiosztott egy pofont az egyik üzbégnek, így a VAR visszavonta a találatot. 

A folytatásban Kongó hiába birtokolta többet a labdát, nem tudta feltörni a Cannavaro-féle védelmet, így üzbég előnnyel fordultak a felek.

A szünet után magasabb tempóra kapcsoltak a csapatok, előbb Wissa és Shomurodov szerezhetett volna gólt, majd Mbuku lövését védte Nematov. A játékrész derekán tizenegyeshez jutott Sébastien Desabre együttese, miután Yoane Wissát a felszabadítani igyekvő Khusanov rúgta fel a tizenhatoson belül. A labda mögé a sértett állt, s magabiztosan be is lőtte a büntetőt, visszahozva a meccsbe az afrikaiakat.

Az egyenlítő találat lendületet adott Kongónak, s tíz perccel később összejött a fordítás is: Elia átlövése elakadt egy üzbég lábban, de pont Fiston Mayele elé pattant a labda, a lesipuskás cserecsatár pedig teketóriázás nélkül a kapuba továbbított. 

Fabio Cannavaro legénysége szeretett volna legalább pontszerzéssel búcsúzni a tornától, de akcióikat nem tudták rendesen befejezni, majd a ráadásban eldőltek a lényegi kérdések: Yoane Wissa 17 méterről tekert a bal alsóba, megszerezve saját maga második, csapata harmadik gólját, beállítva a végeredményt. A Kongói DK ezzel történelmi sikert ért el, hiszen második világbajnoki szereplésén (1974-ben rúgott gól nélkül, –14-es gólkülönbséggel búcsúzott) továbbjutott csoportjából, ellenben Dél-Korea így már biztosan nem juthat tovább. A legjobb 32 között Anglia lesz a kongói csapat ellenfele. 3–1

ÉLŐ KÖZVETÍTÉS ITT!

A K-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

P   

1. Kolumbia

3

2

1

4–1

+3 

7   

2. Portugália

3

1

2

6–1

+5 

5   

3. Kongói DK

3

1

1

1

4–3

+1 

4   

4. Üzbegisztán

3

3

2–11

–9 

0   

 

 

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