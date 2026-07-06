Nemzeti Sportrádió

„Portugáliáról mindez sajnos nem mondható el” – az NS portugál szakértője ezért tartja esélyesebbnek a spanyolokat

2026.07.06. 13:10
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Joao Janeiro (Fotó: Török Attila)
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Portugália foci vb 2026 vb 2026 Spanyolország
Csúcsrangadó jön a negyeddöntőért: az Eb-címvédő Spanyolország minden apró hibáját ki kell(ene) használnia a portugál válogatottnak a továbbjutásáért. Az NS portugál szakértője, Joao Janeiro szerint alapvetően Spanyolországnak erősebb csapata van.

 

Joao Janeiro, a Szeged, a Kisvárda, a DAC és a DVSC korábbi portugál edzője: – Alapvetően erősebb Spanyolország, jól használja ki a Barcelona‑gerincet, ami jellemzi is a játékát: dinamikus mozgás, kiválóan működő csapategység, kialakult játékmodell. Továbbá mindenki tudja, hogyan és hol kell (le)támadni, ugyanígy tudják, hogyan kell védekezni, ráadásul az ellenfélhez igazítva képesek stratégiát váltani. Portugáliáról mindez sajnos nem mondható el, az imént említettek közül semmi sincs meg a válogatottban – és ez nagy kár.  

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KEZDÉS: 21.00. Eddig az összes kapitány elbukott, aki kieséses vb-meccset játszott a hazája ellen.

 

 

 

Portugália foci vb 2026 vb 2026 Spanyolország
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