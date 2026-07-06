„Portugáliáról mindez sajnos nem mondható el” – az NS portugál szakértője ezért tartja esélyesebbnek a spanyolokat

Joao Janeiro, a Szeged, a Kisvárda, a DAC és a DVSC korábbi portugál edzője: – Alapvetően erősebb Spanyolország, jól használja ki a Barcelona‑gerincet, ami jellemzi is a játékát: dinamikus mozgás, kiválóan működő csapategység, kialakult játékmodell. Továbbá mindenki tudja, hogyan és hol kell (le)támadni, ugyanígy tudják, hogyan kell védekezni, ráadásul az ellenfélhez igazítva képesek stratégiát váltani. Portugáliáról mindez sajnos nem mondható el, az imént említettek közül semmi sincs meg a válogatottban – és ez nagy kár.

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