Nemzeti Sportrádió

Torna: Akinduro Axel András és Horváth Áron is győzött Berlinben

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2026.07.06. 12:32
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Három érmet gyűjtöttek a magyar tornászok a Berlinben rendezett junior-csapatkupán.

Három érmet nyertek a magyar fiatal tornászok Berlinben – tájékoztat a hazai sportági szövetség. A rangos nemzetközi junior-csapatkupán

Horváth Áron kétszer is dobogóra állt.

A magyar tornász korláton győzött, emellett ugráson harmadikként zárt. Akinduro Axel András lovon nem talált legyőzőre, és 13.400 pontot szerezve első lett.

Korábban a Gál Kristóf, Akinduro Axel András, Horváth Áron, Kiss Zétény összetételű csapat az ötödik helyen végzett. A Daruka Noel, Király Patrik, Gombás Balázs, Péli Dominik alkotta kettes számú válogatott a 15. lett. Az eseményen 27 csapat indult.

„A berlini verseny fontos felkészülési állomás volt a junior Európa-bajnokságra készülő nyolcfős keret számára, hiszen reális képet kaptunk a nemzetközi erőviszonyokról és arról, hogyan teljesítenek versenyzőink éles, téthelyzetben – mondta Mihók Ádám utánpótlás szövetségi kapitány. – Az egyik csapat ötödik, a másik tizenötödik helye biztató eredmény, különösen úgy, hogy több erős nemzetet is sikerült magunk mögé utasítanunk. Jó úton haladunk, az Európa-bajnokságig hátralévő hetekben tovább dolgozunk a forma tökéletesítésén.”

Eredmények
Lólengés
1. Akinduro Axel András 13.400 pont
Korlát
1. Horváth Áron 12.950
Ugrás
3. Horváth Áron 13.225

(Kiemelt képünkön: Horváth Áron a dobogó tetején Forrás: MATSZ)

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