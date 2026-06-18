Luis Díaz vezérletével nyert Kolumbia, az üzbégek történelmi gólt szereztek

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR

K-CSOPORT, 1. FORDULÓ

ÜZBEGISZTÁN–KOLUMBIA 1–3 (0–1)

Mexikóváros, Azték Stadion, 80 824 néző. Vezette: A. Taylor (angol)

ÜZBEGISZTÁN: Yusupov – Khusanov, Ashurmatov (Orozov, 77.), Abdullayev – Karimov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrullayev (Sayfiyev, a szünetben) – Fazullayev (Amonov, 77.), Orunov (Hamunov, a szünetben)– Shomurodov (Sergeyev, 90+3.). Szövetségi kapitány: Fabio Cannavaro (olasz).

KOLUMBIA: Vargas – D. Munoz, D. Sánchez, Lucumí, Mojica – Lerma, Puerta (Ríos, 80.) – J. Arias (Castano, 90+3.), J. Rodríguez (Campaz, 72.), L. Díaz (A. Gómez, 90+3.) – L. Suárez (C. Hernández, 80.). Szövetségi kapitány: Néstor Lorenzo (argentin).

Gólszerző: Fazullayev (60.), ill. Munoz (40.), L. Díaz (65.), Campaz (90+9.)

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„KO-LUM-BIA! KO-LUM-BIA!” – visszhangozták.

Mégpedig a világbajnokság mexikói önkéntesei az Azték Stadion felé vezető, forgalom elől elzárt útszakaszon.

A kolumbiaiak otthon érezhették magukat Mexikóvárosban, és nemcsak azért, mert tízezrek özönlöttek az Üzbegisztán elleni mérkőzésnek otthont adó legendás stadionba, hanem mert a fogadtatás is rendkívül szívélyes volt. Rengeteg helybéli fotózkodott a Dél-Amerikából érkező vendégekkel, akiknek hasonlóan sokan tolmácsolták jókívánságaikat. Volt olyan bár, amely kicsinyke reklámtáblán elhelyezett csalogató üzenettel invitálta a kolumbiai szurkolókat a sörözésre – aligha meglepő, a marketingstratégia telitalálatnak bizonyult, dugig volt a hely sárga mezesekkel.

Merthogy a meccsre érkező kolumbiaiakban egyetlen közös biztosan volt: mindannyian a válogatott felszerelésében szurkoltak csapatuknak. Az Azték Stadion szektoraiban található székek színe ugyan jellemzően piros, szürke vagy fekete, ha az ember végignézett a lelátón, minden ülés helye sárgállott, ami elképesztő látványt nyújtott. Már a meccs előtt ízelítőt kaphattunk abból, milyen hangulat lesz a találkozón: a drukkerek folyamatosan daloltak, táncoltak. A kezdőcsapatok ismertetésénél hangrobbanás volt tapasztalható, amikor Luis Díaz, majd James Rodríguez került sorra, mindenki torkaszakadtából kiáltotta a két klasszis nevét.

Fotó: Getty Images

Hiába rohamozott elöl az említett duó, kiegészülve a Sporting CP-ben gólzsákként funkcionáló Luis Suárezzel, (az amúgy zöld-feketében futballozó) Kolumbia tanácstalan volt az öt védővel jól tömörülő üzbégekkel szemben. A 17. percben jegyezhettük fel az első lövést, amely után a fél stadion gólt kiáltott, ám hiába, Jhon Arias ugyanis az oldalhálót találta el 20 méterről. A 32. percben már gyönyörű akciót is láthattunk, amelynek végén Luis Díaz a bal oldali kapufát találta el. Percekkel később az üzbégek legnagyobb sztárja, a Manchester Cityt erősítő Abduqodir Khusanov is bejelentkezett egy durva, sárga lapot érő szereléssel. Mozdulatával nemcsak Luis Díazt, hanem az egyik operatőrt is elkaszálta – utóbbit hosszú percekig kellett ápolni az oldalvonal mellett.

Újfent meg kell említenünk Luis Díaz nevét, mert a 41. percbeli parádés, védelem mögé löbbölt labdájára gólpasszként emlékeznek majd vissza, hiszen a jobbhátvédként előremerészkedő Daniel Munoz a kapuba juttatta a labdát. Mintegy 75 ezer kolumbiai szurkoló pattant fel egyszerre a helyéről örömében, s innentől fogva még jobb volt az amúgy is parádés hangulat.

Fotó: Getty Images

Aztán egy pillanatra dermedt csönd lett úrrá az Azték Stadionon: Üzbegisztán a 60. percben egyenlített.

A közép-ázsiai ország története első világbajnoki gólját Abbosbek Fayzullayev fejelte, mégpedig azt követően, hogy Eldor Shomurodov kapáslövése után Camilo Vargas a bal oldali kapufára tolta a labdát, amiről a támadó elé perdült, egy méterről pedig nem hibázott.

Sokáig nem örülhettek az üzbégek az egyenlítésnek, hiszen Luis Díaz öt perc múlva vezetést szerzett Kolumbiának, 13 méterről okosan kilőtte a bal alsó sarkot, népünnepélynek megágyazva ezzel. Fabio Cannavaro szövetségi kapitány csapata becsülettel helytállt, ellenfelének viszonylag ritkán sikerült megbontani a védelmét, de nem kerülhette el a vereséget a lényegesen képzettebb Kolumbiával szemben, amely éppen annyit adott ki magából, amennyit feltétlenül szükséges volt a három pont megszerzéséhez – és még ez is elég volt ahhoz, hogy a hosszabbítás legvégén 3–1-re módosítsa a végeredményt Jáminton Campaz találatával. Erre még majdnem jött egy üzbég válasz, de Bekhruz Karimov 25 méterről a lécet találta telibe.

Tartalékolás ide vagy oda, Kolumbia ünnepel: a lefújás után a sárga mezes tömeg éltette kedvenceit, mintha nem egy csoportmérkőzés, hanem a világbajnoki döntő ért volna véget.

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AZ ÜZBÉG VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Otkir Yusupov (Navbahor), 12 Abduvohid Nematov (Nasaf), 16 Botirali Ergashev (Neftci)

Védők: 5 Rustam Ashurmatov (Eszteglal – Irán), 4 Farrux Sayfiyev (Neftci), 3 Hojiakbar Alijonov (Pakhtakor), 13 Sherzod Nasrullayev (Nasaf), 15 Umar Eshmurodov (Nasaf), 2 Abduqodir Khusanov (Manchester City – Anglia), 18 Abdulla Abdullayev (Dibba – Arab Emírségek), 24 Behruz Karimov (Surkhon), 26 Jahongir Orozov (Dinamo Samarqand), 25 Avazbek Olmasaliyev (AGMK)

Középpályások: 7 Otabek Shukurov (Banijasz – Arab Emírségek), 10 Jaloliddin Masharipov (Eszteglal – Irán), 9 Odiljon Hamrobekov (Traktor SC – Irán), 11 Oston Orunov (Perszepolisz – Irán), 8 Jamshid Iskanderov (Neftci), 17 Dostonbek Hamdamov (Pakhtakor), 22 Abbosbek Fayzullayev (Istanbul Basaksehir – Törökország), 6 Akmal Mozgovoy (Pahtakor), 19 Azizjon Ganiyev (Al-Bataeh – Arab Emírségek), 23 Sherzod Esanov (Bukhara)

Támadók: 14 Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir – Törökország), 21 Igor Sergeyev (Perszepolisz – Irán), 20 Azizbek Amonov (Bukhara)

Szövetségi kapitány: Fabio Cannavaro (olasz)

A KOLUMBIAI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 12 Camilo Vargas (Atlas – Mexikó), 1 David Ospina (Atlético Nacional), 24 Álvaro Montero (Vélez Sarsfield – Argentína)

Védők: 17 Johan Mojica (Mallorca – Spanyolország), 22 Deiver Machado (Nantes – Franciaország), 2 Daniel Munoz (Crystal Palace – Anglia), 4 Santiago Arias (Independiente – Argentína), 23 Davinson Sánchez (Galatasaray), 3 Jhon Lucumí (Bologna – Olaszország), 13 Yerry Mina (Cagliari – Olaszország), 18 Willer Ditta (Cruz Azul – Mexikó)

Középpályások: 16 Jefferson Lerma (Crystal Palace – Anglia), 6 Richard Ríos (Benfica – Portugália), 5 Kevin Castano (River Plate – Argentína), 8 Jorge Carrascal (Flamengo – Brazília), 10 James Rodríguez (Minnesota United – Egyesült Államok), 20 Juan Fernando Quintero (River Plate – Argentína), 14 Gustavo Puerta (Racing – Spanyolország), 15 Juan Portilla (Athletico Paranaense – Brazília), 21 Jáminton Campaz (Rosario Central – Argentína)

Támadók: 26 Andrés Gómez (Vasco da Gama – Brazília), 25 Luis Suárez (Sporting CP – Portugália), 9 Jhon Córdoba (Krasznodar – Oroszország), 19 Cucho Hernández (Real Betis – Spanyolország), 11 Jhon Arias (Palmeiras – Brazília), 7 Luis Díaz (Bayern München – Németország)

Szövetségi kapitány: Néstor Lorenzo (argentin)