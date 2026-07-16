Messi: A szurkolók jobban akarták ezt a győzelmet, mint bármelyik másikat

A lefújás utáni nyilatkozatában Lionel messi a szurkolókról is beszélt:

„A szurkolók jobban akarták ezt a győzelmet, mint bármelyik másikat, mert tudjuk, mit jelent éppen Angliával szembenézni az elődöntőben, és a világbajnoki döntőbe jutni. Ez a csapat sosem adja fel, óriási elszántsággal mentünk előre, a vezetésük után visszaszorítottuk az angolokat saját térfelükre, és megmutattuk, hogy hosszabbítás nélkül is képesek vagyunk megnyerni a meccset" - tette hozzá.”