Nemzeti Sportrádió

Messi: A szurkolók jobban akarták ezt a győzelmet, mint bármelyik másikat

R. P.R. P.
2026.07.16. 09:59
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Lionel Messi vb 2026 Argentína

A lefújás utáni nyilatkozatában Lionel messi a szurkolókról is beszélt:

„A szurkolók jobban akarták ezt a győzelmet, mint bármelyik másikat, mert tudjuk, mit jelent éppen Angliával szembenézni az elődöntőben, és a világbajnoki döntőbe jutni. Ez a csapat sosem adja fel, óriási elszántsággal mentünk előre, a vezetésük után visszaszorítottuk az angolokat saját térfelükre, és megmutattuk, hogy hosszabbítás nélkül is képesek vagyunk megnyerni a meccset" - tette hozzá.”

Lionel Messi vb 2026 Argentína
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