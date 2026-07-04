Az ausztrál játékvezető dirigálja a mexikói–angol nyolcaddöntőt

A július ötödikei Brazília–Norvégia mérkőzésen az amerikai Ismail Elfath fújja a sípot. A 44 éves, marokkói származású játékvezető a Hollandia–Japán (2–2) és az Uruguay–Spanyolország (0–1) csoportmérkőzéseken működött közre eddig.

A társházigazda Mexikó Anglia elleni összecsapására Alireza Faghani kapott küldést. Az előző vb-ken még irániként, most már ausztrálként résztvevő 48 éves játékvezető Elfathhoz hasonlóan harmadszor vezet, a Franciaország–Szenegál (3–1) és a Kolumbia–Portugália (0–0) csoportmérkőzés volt az övé.