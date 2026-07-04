Nemzeti Sportrádió

Az ausztrál játékvezető dirigálja a mexikói–angol nyolcaddöntőt

P. GY. B. P. GY. B.
2026.07.04. 00:18
Alireza Faghani harmadik meccsét vezeti a vb-n (Fotó: Getty Images)
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Újabb két világbajnoki nyolcaddöntő játékvezetői küldését jelentette be a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA).
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A július ötödikei Brazília–Norvégia mérkőzésen az amerikai Ismail Elfath fújja a sípot. A 44 éves, marokkói származású játékvezető a Hollandia–Japán (2–2) és az Uruguay–Spanyolország (0–1) csoportmérkőzéseken működött közre eddig.

A társházigazda Mexikó Anglia elleni összecsapására Alireza Faghani kapott küldést. Az előző vb-ken még irániként, most már ausztrálként résztvevő 48 éves játékvezető Elfathhoz hasonlóan harmadszor vezet, a Franciaország–Szenegál (3–1) és a Kolumbia–Portugália (0–0) csoportmérkőzés volt az övé.

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