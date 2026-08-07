Magyar FIFA-játékvezetői hármas dirigálja a Ferencváros–Real Madrid mérkőzést
Berke Balázs vezeti a szombati Ferencváros–Real Madrid nemzetközi felkészülési mérkőzést.
A nemzetközi keretben a topkeret mögötti keretben található Berke Balázs vezeti a Ferencváros–Real Madrid nemzetközi felkészülési mérkőzést szombaton.
Berke csütörtökön a Valur–Nordsjaelland Konferencialiga-selejtezőn volt negyedik játékvezető, de az Öltözőn túl Facebook-oldal híre szerint mégis be kellett ugrania, ugyanis Bogár Gergő vádlisérülést szenvedett az első félidő végén.
Berke segítője Tóth II Vencel és Szert Balázs lesz.
NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
Szombat, 19.00: FERENCVÁROS–Real Madrid (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
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