Magyar FIFA-játékvezetői hármas dirigálja a Ferencváros–Real Madrid mérkőzést

A nemzetközi keretben a topkeret mögötti keretben található Berke Balázs vezeti a Ferencváros–Real Madrid nemzetközi felkészülési mérkőzést szombaton.

Berke csütörtökön a Valur–Nordsjaelland Konferencialiga-selejtezőn volt negyedik játékvezető, de az Öltözőn túl Facebook-oldal híre szerint mégis be kellett ugrania, ugyanis Bogár Gergő vádlisérülést szenvedett az első félidő végén.

Berke segítője Tóth II Vencel és Szert Balázs lesz.

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Szombat, 19.00: FERENCVÁROS–Real Madrid (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!