Nemzeti Sportrádió

Magyar FIFA-játékvezetői hármas dirigálja a Ferencváros–Real Madrid mérkőzést

P. GY. B. P. GY. B.
2026.08.07. 15:30
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Berke Balázs (Fotó: Czinege Melinda)
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Real Madrid játékvezetés Ferencváros Berke Balázs
Berke Balázs vezeti a szombati Ferencváros–Real Madrid nemzetközi felkészülési mérkőzést.

A nemzetközi keretben a topkeret mögötti keretben található Berke Balázs vezeti a Ferencváros–Real Madrid nemzetközi felkészülési mérkőzést szombaton.

Berke csütörtökön a Valur–Nordsjaelland Konferencialiga-selejtezőn volt negyedik játékvezető, de az Öltözőn túl Facebook-oldal híre szerint mégis be kellett ugrania, ugyanis Bogár Gergő vádlisérülést szenvedett az első félidő végén.

Berke segítője Tóth II Vencel és Szert Balázs lesz.

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
Szombat, 19.00: FERENCVÁROS–Real Madrid (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 

Real Madrid játékvezetés Ferencváros Berke Balázs
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