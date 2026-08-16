Nemzeti Sportrádió

A Szuperkupadöntőn is ott volt a Ferencváros El-visszavágójának játékvezetője

PATAKI GYULAPATAKI GYULA
2026.08.16. 13:19
Rade Obrenovic Slavko Vincic visszavonulása óta az első számú szlovén játékvezető (Fotó: Getty Images)
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Rade Obrenovic Trabzonspor Igor Pajac játékvezetés Európa-liga Ferencváros
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) kihirdette a Trabzonspor–Ferencváros Európa-liga-playoffmérkőzésének játékvezetői küldését.

A jövő csütörtöki törökországi odavágót Igor Pajac vezeti. A 40 éves horvát bíró 2016 óta vezet hazája élvonalában, 2018-tól pedig FIFA-kerettag.

Pajac az előző idényben bemutatkozott a Bajnokok Ligájában is, az Európa-liga főtábláján hét, a Konferencialigában három meccset vezetett. 

A Ferencvárosnak két éve vezetett az Európa-liga főtábláján, akkor a zöld-fehérek 2–1-re kikaptak hazai pályán a Tottenhamtől. A Trabzonnak még nem fújt pályafutása során. Ebben az idényben a KI–Lech Poznan selejtezőt vezette az El-ben.

Az egy héttel későbbi visszavágót a szlovén Rade Obrenovic vezeti. A 35 éves bíró január óta a FIFA topkeretének tagja, és Slavko Vincic visszavonulásával hazája első számú játékvezetője lett. Obrenovic a héten a PSG–Aston Villa mérkőzésen is ott volt negyedik játékvezetőként.

A szlovén bíró a BL-ben tíz, az El-ben kilenc, a Kl-ben nyolc meccset vezetett eddig, a mostani idényben az Aarhus–Sabah BL-selejtezőn fújta a sípot. Magyar klubcsapattal még nem találkozott, a válogatottnak viszont öt éve vezetett, amikor a mieink 2–1-re legyőzték Andorrát vb-selejtezőn.

A magyar játékvezetők közül Berke Balázs kapott küldést, aki a Midtjylland–Rijeka Konferencialiga-playoffot vezeti. Az oldalvonal mellett Tóth II Vencel és Szert Balázs segíti a munkáját. A negyedik játékvezető Csonka Bence, a videobíró Bognár Tamás, segítője pedig Urbán Eszter lesz. Munkájukat a francia Fredy Fautrel ellenőrzi.

 

Rade Obrenovic Trabzonspor Igor Pajac játékvezetés Európa-liga Ferencváros
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