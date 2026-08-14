Nemzeti Sportrádió

Gyász: elhunyt az 1980-as évek ismert játékvezetője

P. GY. B. P. GY. B.
2026.08.14. 15:41
Adolf Prokop 1939–2026 (Fotó: Getty Images)
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Adolf Prokop gyász NDK játékvezetés
Gyászol a német játékvezetői társadalom: 87 éves korában elhunyt Adolf Prokop, az egyik legismertebb NDK-s bíró, aki ott volt az 1978-as és az 1982-es világbajnokságon is.

Adolf Prokop 1939. február 2-án született a ma már Csehországhoz tartozó Staré Bukyban (akkori nevén Altenbuchban), és igen fiatalon, már 1969-ben élvonalbeli játékvezető lett. 1988-ig tartó pályafutása során 283 mérkőzést vezetett az Oberligában.

1974 és 1988 között FIFA-játékvezető volt, 1978-ban és 1982-ben egy-egy meccset vezetett a vb-n, de ott volt az 1980-as és 1984-es Eb-n, valamint az 1976-os olimpián is. Klubszinten övé volt az 1979-es Nottingham–Barcelona Szuperkupa-meccs, az 1981-es Ipswich Town–AZ Alkmaar UEFA-kupa-döntő egyik felvonása, valamint az 1984-es Juventus–Porto KEK-döntő.

Három mérkőzést vezetett a magyar labdarúgó-válogatottnak: 1984 nyarán 3–0-ra győztük le Svájcot felkészülési mérkőzésen, 1987-ben májusában pedig Eb-selejtezőn Lengyelországot 5–3-ra, Détári Lajos azon lőtte a máig felejthetetlen szabadrúgásgólját. Utoljára 1988-ban, az Ausztria elleni 0–4-en találkozott a mieinkkel.

Az erfurti bíró eredetileg egy mezőgazdasági gépeket előállító üzemben volt ellenőr, később azonban a keletnémet Állambiztonsági Minisztériumban szolgált tisztként. Prokop szerdán hunyt el Erfurtban.

A MAGYARORSZÁG–LENGYELORSZÁG MÉRKŐZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA (DÉTÁRI GÓLJA 3:02-TŐL)

 

Adolf Prokop gyász NDK játékvezetés
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