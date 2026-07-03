Michael Oliver nyitja a nyolcaddöntőket

Pénteken lezárulnak a 16 közé jutásért vívott mérkőzések, szombaton pedig már kezdődnek a nyolcaddöntők, és a FIFA már két meccs játékvezetői küldését is nyilvánosságra hozta.

A legjobb 16 között Kanada–Marokkó mérkőzéssel kezdünk közép-európai idő szerint 19 órakor, amelyet Michael Oliver kapott. A vb elején sérüléssel bajlódó angol játékvezető eddig két európai érdekeltségű csoportmeccset vezetett: Hollandia–Svédország (5–1) és Norvégia–Franciaország (1–4).

Ilgiz Tantashev is megkapta a harmadik mérkőzését, az üzbég bíróé lett a Paraguay–Franciaország nyolcaddöntő (23.00). A 42 éves játékvezető a Skócia–Marokkó (0–1) és az Algéria–Ausztria (3–3) csoportmeccseket kapta.