Nemzeti Sportrádió

Michael Oliver nyitja a nyolcaddöntőket

PATAKI GYULAPATAKI GYULA
2026.07.03. 09:11
Michael Oliver ezúttal két Európán kívüli ország meccsét vezeti (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 Ilgiz Tantashev Michael Oliver játékvezetés
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elkészítette az első két nyolcaddöntő játékvezetői küldését.

Pénteken lezárulnak a 16 közé jutásért vívott mérkőzések, szombaton pedig már kezdődnek a nyolcaddöntők, és a FIFA már két meccs játékvezetői küldését is nyilvánosságra hozta.

A legjobb 16 között Kanada–Marokkó mérkőzéssel kezdünk közép-európai idő szerint 19 órakor, amelyet Michael Oliver kapott. A vb elején sérüléssel bajlódó angol játékvezető eddig két európai érdekeltségű csoportmeccset vezetett: Hollandia–Svédország (5–1) és Norvégia–Franciaország (1–4).

Ilgiz Tantashev is megkapta a harmadik mérkőzését, az üzbég bíróé lett a Paraguay–Franciaország nyolcaddöntő (23.00). A 42 éves játékvezető a Skócia–Marokkó (0–1) és az Algéria–Ausztria (3–3) csoportmeccseket kapta.

foci vb 2026 vb 2026 Ilgiz Tantashev Michael Oliver játékvezetés
Legfrissebb hírek

Tuchel szerint a FIFA-szabályozás hatalmas előnyt jelent Mexikónak

Foci vb 2026
10 perce

Még nincs 21 éves, de már öt gólban játszott döntő érdemeket ezen a vb-n

Foci vb 2026
15 perce

Közel 25 millió forintot nyert egy Pest megyei Tippmix-játékos

Foci vb 2026
15 perce

Manzambi egy olyan listán lett ötödik, amelyet Pelé vezet – statisztikák

Foci vb 2026
28 perce

Benyújtja lemondását a németek kapitánya, hatalmas összegű végkielégítést kap

Foci vb 2026
47 perce

Modric a vb-kiesés után: Ha a másik oldalon történik, a VAR-t nem használják

Foci vb 2026
49 perce

Nincs lehetetlen időpont, ha a vb-ről van szó…

Foci vb 2026
1 órája

Mahrez a vb-kiesés után: Ez volt az utolsó meccsem nemzeti színekben

Foci vb 2026
1 órája
Ezek is érdekelhetik