Piros lapot ért volna Batik Bence ütése? – szavazzon!

Batik Bence (jobbra) megütötte Temesvári Attilát (képünkön a földön), de csak sárga lapot kapott (Fotó: Nyíregyháza Spartacus FC)

Tudtuk, nem lesz babazsúr a Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus (1–0) keleti rangadó, a meccs végére azonban talán a kelleténél is jobban elszabadultak az indulatok. Ennek oka részben a játékvezetés, de kevésbé a mérkőzést dirigáló Rúsz Márton, sokkal inkább a VAR-kocsiban helyet foglaló Erdős József. Elvégre a pályán dolgozó sporinak a pillanat tört része alatt kellett dönteni, a VAR intézményét pedig éppen azért hozták létre, hogy az esetleges tévedéseket javítsa. Sokkal nagyobb baj, amikor többszöri visszajátszás után is rosszul ítél a bírói csapat. A nagyerdei bajnokin ez történt. Egy légi párbajt követően ugyanis a földre kerülő Batik Bence visszakézből elég egyértelműen megütötte Temesvári Attilát, mégis megúszta sárga lappal, miközben meglepetésre a nyíregyházi védő is figyelmeztetésben részesült.

A lapunk által megkérdezett korábbi FIFA-játékvezetők is úgy gondolják, Batikot ki kellett volna állítani. A játékvezetői testület nyilván azzal védekezik majd, hogy „az ütés mértéke nem volt olyan súlyú, hogy piros lapot ért volna”, holott szándékos ütést láthattunk. Ilyenkor már csak az elrettentés miatt is a kiállítás volna a helyes döntés, mintegy demonstrálandó, az ilyen mozdulat nem futballpályára való.

Temesvári ugyanakkor joggal kapta meg a második sárgát a mérkőzés ráadásában, amiért szabálytalankodott az ígéretes helyzetben megiramodó Sohan Baldonival szemben.

A Spartacus vezetőedzője, Bódog Tamás nem is tudta türtőztetni magát, a lefújás után hevesen reklamált Rúsz Mártonnál – a kézszorítás sem mellőzött minden indulatot… –, őt is kiállították, és félő, nemcsak egy meccset kap. De mennyit kap a VAR-szoba, amiért „benézte” a Batik–Temesvári esetet?

Bódog Tamás a vereség miatt is bosszús lehetett, és az M4 Sport kamerája előtt sem fogta vissza magát.

„Azért állított ki, mert megkérdeztem, miért nem állított ki tiszta ütésért, miért állította ki az emberemet, miért adott neki sárga lapot, amikor őt ütik meg. A bíró is hibázhat, miért ne hibázhatna, emberből van, de… Arrogáns, ennyi.”

A bírói tévedésnél is jobban aggaszthatja persze csapata helyzete, amelynek ugyancsak hangot adott.

„Nagyon sokan beszélnek arról, szintet kell lépni. Nem. Ebben az évben ugyanúgy azért kell küzdened, hogy bent maradj, és lehetőleg egy nyugodt szezon után maradj bent. Van hét csatárom, közülük négy használhatatlan, akiket úgy hoztunk vissza, hogy máshová nem kellettek. Kevesen vagyunk, a húsz tagban, akikkel edzettünk a héten, benne van az a három-négy, aki máshol nem kapott szerződést. Van három-négy fiatal, van két-három sérült, úgyhogy lehet itt beszélni arról, hogy szépen együtt maradt a keret, de abszolút nem maradt együtt. Kapus, belső védő, középpályás, csatár ment. Ez a keret pillanatnyilag küzd, és ha minden kerek, bárki ellen meglepetést tudunk szerezni, de ha ilyen történik, hogy minket megütnek, és mi kapunk érte sárga lapot, majd jön a kiállítás… Az nehéz.”

Úgy fest, a nyíregyháziak idénye is az lesz.

BATIK BENCE ÜTÉSE 1:14-TŐL