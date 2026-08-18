Női kézilabda NB I: Szabó Laura új szemlélettel tért haza

Három év után tért vissza az MTK Budapest női kézilabdacsapatába Szabó Laura. A 33-szoros válogatott beálló érdi és váci évek után 2021 és 2023 között erősítette a fővárosi együttest, majd három idényt töltött el a német első osztályban szereplő Zwickauban, onnan vezetett vissza az útja a kék-fehérekhez. A Woth Péter által irányított NB I-es újonc MTK egyéves kihagyást követően szerepelhet ismét a legjobbak között, az előző kiírásban meggyőző teljesítménnyel, 28 siker mellett mindössze egy-egy döntetlennel és vereséggel, 1064 lőtt góllal zárt az élen a másodosztályban.

„Meleg szívvel, kedvesen fogadtak itthon, az MTK nem volt ismeretlen nekem, olyan, mintha hazatértem volna – mondta Szabó Laura. – Sok a fiatal, a keret kicserélődött, de sokakkal korábban már játszottam együtt más klubcsapatban vagy a junior- és felnőttválogatottnál. Jó itthon lenni, a külföldi karrier mellett a családom három évig »mellőzve« volt, ám mostantól újra ki tudnak jönni minden meccsemre a szeretteim. Igaz, Németországban is sokszor ott voltak és támogattak, de más, ha jóval kisebb utat kell megtenniük azért, hogy lássanak. Nagyon jó lesz, hogy megint az egész család a lelátón szurkolhat. Úgy érzem, most már másként értékelem ezeket az életemben, a németországi kitérőm új szemléletet adott a mindennapokkal és a munkával kapcsolatban is, remélem, ezt kamatoztatni tudom a jövőben. A játékom is megváltozott az elmúlt években, mert mindenféle stílussal találkoztam a Bundesligában csapaton belül és ellenfélként is, ami fejlesztette a kézilabdával kapcsolatos gondolkodásomat is. Változott a mentalitásom, előtte sem voltam elszállva, ám jó ideje mindig meg tudom találni azokat a mindennapi apróságokat az életben, amelyeket nagyra lehet értékelni.”

A fővárosiak a több mint egy hónapja zajló alapozás során először zárt kapus felkészülési mérkőzésen találkoztak az FTC-vel, majd 34–27-re nyertek a másik újonc egri Eszterházy SC-vel szemben, legutóbb pedig 31–25-re felülmúlták a Budaörsöt is. Szabó – aki 2018 és 2021 között lépett pályára a nemzeti csapatban, részt vett a 2018-as, franciaországi Európa-bajnokságon, valamint a 2019-ben Japánban, illetve a 2021-ben Spanyolországban megrendezett világbajnokságon is – szerint sokat formálódott a csapatuk az elmúlt hetekben, a kohézió megvan, jól haladnak az alapozással.

„Jól alakul a felkészülésünk, a munka eddig jól ment, most kicsit nehezebbek a lábak, de ez természetes az alapozás vége felé – folytatta a beálló. – Az edzőmeccseken a taktika kipróbálása mellett jobban meg tudjuk ismerni egymást a pályán nyomás alatt is. Kiváló mentalitású játékosokkal van tele a csapat, és a hátralévő időben még jobban egymásra találhatunk, hiszen támadásban például mindenféle játékstílusú kézilabdázónk van, beállóban nekem is még jobban rá kell éreznem a társak megoldásaira, de azért már most is jó úton haladunk. A mentalitás vihet minket előre, az edzésekbe és a kemény munkába is jól álltunk bele eddig. Nem titok, a bennmaradás a cél, viszont a játékosok között azért nekünk ennél nagyobb céljaink is vannak, többet akarunk és mindent megteszünk, hogy ez teljesüljön, ne csak a klub által megfogalmazott elvárás. Érdekes egyveleg, mert sok a fiatal nálunk, ám a tapasztalt játékosaink is megvannak, szerintem ez előremutató, mert ha összeáll a tapasztalat és a friss erő, akkor sikeresek lehetünk, ami biztató a következő idényre nézve.”

Szabó Laura arról is beszélt, hogy már ő is a tapasztaltak közé tartozik a keretben, és tudja, ha nehéz időszak jön, ha döcög a szekér, akkor nekik, rutinosabb játékosoknak kell utat mutatniuk, pluszmotivációt adhatnak a csapattársaknak.

Az MTK szeptember 5-én Szombathelyen kezdi el az NB I-es küzdelmeket.