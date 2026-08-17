Könyökvédősök – Deák Zsigmond jegyzete

A 3. fordulóbeli debreceni esetet (emlékezhetünk, a debreceni Batik Bence egy másik nyíregyházit, Temesvári Attilát könyökölt le, erre teljesen érthetetlen módon mindketten sárga lapot kaptak) ezzel kombinálva mondhatnánk, tegyük kötelezővé a könyökvédő viselését különböző küzdősportok vagy épp a gördeszkázás mintájára a labdarúgásban is. Ám a helyzet korántsem ennyire egyszerű és vicces, mert a VAR korszakában ekkora játékvezetői hibákat tilos elkövetni, s az sem fordulhat elő, hogy a teljes joggal reklamáló edzőé legyen a legnagyobb büntetési tétel az egyik ügyben.

Fogalmam sincs, az MLSZ Játékvezetői Bizottságában folyó munka részleteiről, a zuhanyhíradóra sem akarnék hagyatkozni a belső feszültségekről vagy arról, hogy az egyik legjobb vezető- és VAR-bíró miért egy négyszáz néző előtti eldugott NB II-es meccset vezet első osztályú rangadó helyett. Ehelyett viszont minden jóérzésű szurkoló és futballkedvelő nevében kikérem magamnak, hogy ilyesmik történhetnek, a jelek szerint immár sorozatban. S ha én fel vagyok háborodva, képzeljék el, mit éreznek most a nyíregyháziak, mindkétszer szenvedő félként.

Hosszú évek óta szajkózom sok kollégámmal együtt, hogy a játékvezetőknek éppen ugyanúgy vállalniuk kell a felelősséget a tetteikért, mint a sportág minden más szereplőjének. Nyilvánosan, átláthatóan, ha szükséges, önkritikát gyakorolva. Ehelyett most a könyökvédős jelző eredeti jelentéséből adódóan az illetékesek szürke bürokrataként, a háttérből, az irodából magyaráz(kod)nak, sőt, visszatámadnak a szabályok csűrésével-csavarásával. Miközben egy sportembert épp megműtöttek, mert eltörött a szemüregfala és beroppant az arcürege („Mintha egy lyuk lenne a fejemen” – nyilatkozta).