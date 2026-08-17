Nemzeti Sportrádió

Könyökvédősök – Deák Zsigmond jegyzete

DEÁK ZSIGMONDDEÁK ZSIGMOND
2026.08.17. 22:45
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VAR NB I Tarcsi Róbert jegyzet labdarúgó NB I játékvezetés NS-vélemény

A könyöklés eredménye: arccsonttörés, elmozduló szemgolyó. Nem vagyok vérszagra gyűlő alkat, de ezt a címet meg az alatta álló Nemzeti Sport-cikket többször elolvastam, a videót is megnéztem. A szakértő orvos szerint előfordul ilyen jellegű sérülés, főképpen kocsmai verekedések során. Ezúttal, mint ismert, a futballpályán, a Nyíregyháza–Kisvárda NB I-es mérkőzésen történt hasonló, az áldozatra, Tarcsi Róbertre műtét és mintegy féléves kihagyás vár, a vétkes, Oláh Bálint megkapta megérdemelt büntetését, egy sárga lapot…

Labdarúgó NB I
Tegnap, 14:50

A brutális könyöklés eredménye: a játékos arccsontja és szemüregfala eltört, a szemgolyója elmozdult

A nyíregyházi Tarcsi Róbertet valószínűleg hétfőn megműtik Debrecenben, teljes felépülése akár fél évet is igénybe vehet.

A 3. fordulóbeli debreceni esetet (emlékezhetünk, a debreceni Batik Bence egy másik nyíregyházit, Temesvári Attilát könyökölt le, erre teljesen érthetetlen módon mindketten sárga lapot kaptak) ezzel kombinálva mondhatnánk, tegyük kötelezővé a könyökvédő viselését különböző küzdősportok vagy épp a gördeszkázás mintájára a labdarúgásban is. Ám a helyzet korántsem ennyire egyszerű és vicces, mert a VAR korszakában ekkora játékvezetői hibákat tilos elkövetni, s az sem fordulhat elő, hogy a teljes joggal reklamáló edzőé legyen a legnagyobb büntetési tétel az egyik ügyben.

Fogalmam sincs, az MLSZ Játékvezetői Bizottságában folyó munka részleteiről, a zuhanyhíradóra sem akarnék hagyatkozni a belső feszültségekről vagy arról, hogy az egyik legjobb vezető- és VAR-bíró miért egy négyszáz néző előtti eldugott NB II-es meccset vezet első osztályú rangadó helyett. Ehelyett viszont minden jóérzésű szurkoló és futballkedvelő nevében kikérem magamnak, hogy ilyesmik történhetnek, a jelek szerint immár sorozatban. S ha én fel vagyok háborodva, képzeljék el, mit éreznek most a nyíregyháziak, mindkétszer szenvedő félként.

Hosszú évek óta szajkózom sok kollégámmal együtt, hogy a játékvezetőknek éppen ugyanúgy vállalniuk kell a felelősséget a tetteikért, mint a sportág minden más szereplőjének. Nyilvánosan, átláthatóan, ha szükséges, önkritikát gyakorolva. Ehelyett most a könyökvédős jelző eredeti jelentéséből adódóan az illetékesek szürke bürokrataként, a háttérből, az irodából magyaráz(kod)nak, sőt, visszatámadnak a szabályok csűrésével-csavarásával. Miközben egy sportembert épp megműtöttek, mert eltörött a szemüregfala és beroppant az arcürege („Mintha egy lyuk lenne a fejemen” – nyilatkozta).

Labdarúgó NB I
7 órája

Megműtötték Tarcsi Róbertet, aki úgy érezte, lyuk van a fején

A Kisvárda ellen megsérülő támadó abban bízik, hogy a sikeres beavatkozás után védőmaszkban rövidesen visszatérhet a pályára.

Nem éjjel a kocsma rejtett, sötét szegletében, hanem világos nappal, a gyepen, kamerák kereszttüzében.

A Nemzeti Sport munkatársainak további véleménycikkeit itt olvashatja!

 

VAR NB I Tarcsi Róbert jegyzet labdarúgó NB I játékvezetés NS-vélemény
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