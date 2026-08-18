Demjén Patrik: bravúros védések mellé ájulásérzés



Remek napot fogott ki Demjén Patrik, az MTK Budapest kapusa az Újpest FC elleni, 1–1-re végződő szombati bajnokin: több nagy mentése is akadt, például Gleofilo Vlijter lövése után „otthagyta” a lábát, így a labda nem suhant be a bal alsó sarokba, míg a meccs hajrájában Krajcsovics Ábel lövése után hárított bravúrral. Nem véletlen tehát, hogy lapunk 7-es osztályzatot adott a 28 éves labdarúgó teljesítményére.

„Örülök, hogy jól ment a játék és segíthettem a csapatnak, azt viszont sajnálom, hogy nem nyertünk, pedig megérdemeltük volna – mondta lapunknak Demjén Patrik, a kék-fehérek labdarúgója. – Nagyon meleg volt, a második fél­időben volt olyan pillanat, amikor azt hittem, elájulok… Ráadásul fekete mezben voltam, szívta magába a forróságot, nem volt leányálom. Mindennek a tetejébe egyszer eltolta mellettem a labdát az egyik újpesti, kivetődtem, ő pedig véletlenül rátaposott az Achilles-inamra, a bokámra, borzasztóan fájt, sajgott, de összeszorított foggal folytattam a játékot. Bánt, hogy nem nyertünk, Kata Mihály tizenegyest hibázott, s ezen kívül is voltak helyzeteink, amiket sajnos kihagytuk. Matija Ljujics gólja? El kell ismerni, gyakorlatilag tökéletes lövéssel vette be a kapumat szabadrúgásból: ha néhány milliméterrel feljebb vagy lejjebb éri el a labda a lécet, akkor valószínűleg nem születik gól a lövéséből, így viszont nem volt esélyem. Örülök, hogy kevés alkalommal volt rövidzárlat a csapatnál, összességében kontrolláltuk a meccset, szépen alakul az együttesünk.”

Az MTK Budapest eddig öt pontot szerzett, a ZTE FC-t legyőzte (3–0), a Kispest-Honvéddal döntetlenre végzett (3–3), míg a PAFC ellen az utolsó pillanatban kapott góllal szenvedett vereséget (2–3). Pinezits Máté együttese legközelebb a Nyíregyháza Spartacus ellen lép pályára, a szombati összecsapásra 17.30 órakor kerül sor a Hidegkuti-stadionban.

„A Nyíregyháza erős, magas csapat, jól is futballozik, Bódog Tamás vezetőedző egységes együttest faragott a Szpariból. Kellemetlen ellenfél, nem szabad labdát veszítenünk hátul, mert akkor bajba kerülhetünk. Ha szükséges, akkor »túrjuk a földet«, s ez bizony nagy előrelépés a csapat életében. ”

A hírek szerint a sérültek állapota egyre javul, így már elkezdhette a futóedzéseket a belső védő Ilia Beriasvili és a középpályás Szuhodovszki Soma is, a nyáron Kispestről érkező csatár, Nyers Ádám pedig már a kispadon ült Újpesten, igaz, nem állt be.

„Fontos, hogy mielőbb visszatérjenek a sérültjeink, hiszen velük mindenképpen erősebb a keretünk, a szakmai stábnak is több variációs lehetősége lenne. Nyers Ádám a felkészülési mérkőzéseken jó teljesítményt nyújtott, küzdött, harcolt, van benne gól is, reméljük, ezt az élvonalban is meg tudja mutatni!”

A kerettel kapcsolatos hír, hogy Horváth Artúr a román élvonalban szereplő FK Csíkszeredában folytatja pályafutását, az idény végéig kölcsönben futballozik az erdélyi klubban. A 22 éves középpályás az idén még nem lépett pályára bajnokin az MTK-ban.