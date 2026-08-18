Matthäus: Kane jobban megérdemli az Aranylabdát, mint bárki más

Harry Kane szerdán veszi át az Aranycipőt: a legeredményesebb európai góllövőnek járó elismerést azzal érdemelte ki – pályafutása során másodszor -, hogy 36-szor volt eredményes a Bundesliga legutóbbi kiírásában, így 72 ponttal az élen végzett. A német válogatott korábbi kiváló futballistája, a volt magyar szövetségi kapitány, Lothar Matthäus 1990-ben nyerte el a France Football magazin által odaítélt és az év legjobb játékosának járó Aranylabdát, amire véleménye alapján idén Kane-nek van a legnagyobb esélye.

A 65 esztendős Matthäus szerint Kane egész évben kiemelkedő teljesítménnyel járult hozzá a Bayern München Bundesliga- és Német Kupa-győzelméhez, s tette ezt anélkül, hogy gyenge időszaka lett volna.

„Az egyetlen hátránya ebben a versengésben, hogy mind a Bajnokok Ligájában, mind a világbajnokságon lemaradt a döntőről” – vélekedett a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya. A Bayern számára az elődöntőben ért véget a menetelés a legrangosabb európai klubsorozatban, az angol válogatott pedig harmadik helyen zárt a vb-n.

Lothar Matthäus nagyra tartja Harry Kane-t (Fotó: Getty Images)

Kane maga óvatosabban ítéli meg az esélyeit: a Bayern edzéseibe a nyári pihenője után visszakapcsolódó csatár azt mondta, hogy a maga részéről mindent megtett a pályán nyújtott teljesítményével, az eredmény innentől a szavazókon múlik.

A France Football 2016 óta ismét (az 1956 és 2009 közötti időszakhoz hasonlóan) önállóan ítéli oda az év legjobbjának az Aranylabdát – az idei lesz a 70. alkalom. 2010 és 2015 között ezt a nemzetközi szövetséggel, a FIFA-val együttműködve tette meg. Az idei díjátadóra október 26-án, első ízben Londonban kerül sor.