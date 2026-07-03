Nemzeti Sportrádió

A vb egyik legjobb öltözői beszédét tartotta az USA kapitánya – videó

R. D. P.R. D. P.
2026.07.03. 11:22
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Mauricio Pochettino és játékosai jól kijönnek egymással (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 öltöző Mauricio Pochettino beszéd Amerikai Egyesült Államok
Bosznia-Hercegovina kiejtését követően az Egyesült Államok szövetségi kapitánya, Mauricio Pochettino rendkívül lelkes és motiváló, ugyanakkor felszabadult beszédet mondott játékosainak az öltözőben.

Mauricio Pochettino a következőket hangsúlyozta az immár nyolcaddöntős játékosainak:

  • „Harcosok vagytok! Megvan a tehetségetek. Megvan mindenünk!”
  • „Egységesek vagyunk, ez a legfontosabb. Együtt családot alkotunk…”
“We are family” Poch’s postmatch speech in the dressing room
by u/GamerAsh22 in ussoccer
  • „Minden lehetséges számunkra. Lépésről lépésre haladjunk, határ a csillagos ég.”
  • „Lehetetlen szavakba önteni, amit most érzünk, de csak menjünk tovább!”

Pochettino a beszédét az Országút, vigyél haza! című dal eredeti, angol nyelvű verziójának éneklésével zárta. A társházigazda a legjobb 16 között Belgiummal találkozik.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
EGYESÜLT ÁLLAMOK–BOSZNIA-HERCEGOVINA 2–0 (1–0)

foci vb 2026 öltöző Mauricio Pochettino beszéd Amerikai Egyesült Államok
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