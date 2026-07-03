A vb egyik legjobb öltözői beszédét tartotta az USA kapitánya – videó

Mauricio Pochettino a következőket hangsúlyozta az immár nyolcaddöntős játékosainak:

„Harcosok vagytok! Megvan a tehetségetek. Megvan mindenünk!”

„Egységesek vagyunk, ez a legfontosabb. Együtt családot alkotunk…”

„Minden lehetséges számunkra. Lépésről lépésre haladjunk, határ a csillagos ég.”

„Lehetetlen szavakba önteni, amit most érzünk, de csak menjünk tovább!”

Pochettino a beszédét az Országút, vigyél haza! című dal eredeti, angol nyelvű verziójának éneklésével zárta. A társházigazda a legjobb 16 között Belgiummal találkozik.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

EGYESÜLT ÁLLAMOK–BOSZNIA-HERCEGOVINA 2–0 (1–0)