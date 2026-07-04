Nemzeti Sportrádió

A torontói Fradiról is beszélgettünk a helyi magyar közösség egyik szervezőjével

2026.07.04. 16:28
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Magyar szurkolók Garát-Gasparics Fannival a 2023-as A-csoportos női jégkorong-világbajnokságon (Fotó: Kristóf Károly)
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vb 2026 foci-vb 2026 Toronto
Közösségi sportolást, szurkolást és közönségtalálkozókat is szervez a Torontóban és környékén élő magyaroknak Kristóf Károly, aki egykoron a helyi Ferencváros labdarúgója volt. A civil életében környezetvédelmi mérnökként dolgozó sportvezető bemutatta lapunknak a helyi sportélet jelenét.

Észak-Amerika egyik legnagyobb magyar közössége Torontóban és környékén él: az öt évvel ezelőtti népszámlálási adatok szerint a hárommilliós nagyvárosban mintegy 48 ezer, Ontario tartományban pedig több mint 150 ezer hazánkban született, vagy magyar felmenőkkel bíró ember lakik.

Végh János helyszíni beszámolója ide kattintva olvasható el!

 

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