A torontói Fradiról is beszélgettünk a helyi magyar közösség egyik szervezőjével

Közösségi sportolást, szurkolást és közönségtalálkozókat is szervez a Torontóban és környékén élő magyaroknak Kristóf Károly, aki egykoron a helyi Ferencváros labdarúgója volt. A civil életében környezetvédelmi mérnökként dolgozó sportvezető bemutatta lapunknak a helyi sportélet jelenét.
Észak-Amerika egyik legnagyobb magyar közössége Torontóban és környékén él: az öt évvel ezelőtti népszámlálási adatok szerint a hárommilliós nagyvárosban mintegy 48 ezer, Ontario tartományban pedig több mint 150 ezer hazánkban született, vagy magyar felmenőkkel bíró ember lakik.
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