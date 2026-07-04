Sportrajongó mérnök épít hidat a kanadai magyarok között

Észak-Amerika egyik legnagyobb magyar közössége Torontóban és környékén él: az öt évvel ezelőtti népszámlálási adatok szerint a hárommilliós nagyvárosban mintegy 48 ezer, Ontario tartományban pedig több mint 150 ezer hazánkban született, vagy magyar felmenőkkel bíró ember lakik.

(Fotó: Torontói Magyar Ház)

A tartományi fővárosban és környékén élőket a sport világán keresztül is igyekeznek összekapcsolni. Erről Kristóf Károly, a Torontói Magyar Ház ifjúsági és sportigazgatója mesélt a Nemzeti Sportnak.

„Szeretnék minél több embert összehozni annak érdekében, hogy a közösség építése mellett átadjam nekik az aktív életmód és a testmozgás varázsát. Célom, hogy mindenki szeressen meg a maga szintjén valamilyen sportot és ahogyan belefér neki, rendszeresen űzze. Ennek személyiség- és egészségfejlesztő hatása is van” – fogalmazott a feladatát környezetvédelmi mérnöki munkája mellett önkéntesen végző sportvezető.

A csíkszeredai születésű, a Ceausescu-rezsim végnapjainak idején, végzős gimnazista korában Kanadába emigráló Kristóf Károly hetente tart közösségi futballozást, amelyen a legkülönfélébb korosztályokhoz tartozók képviselik magukat. Ezen kívül közös korcsolyázást, jégkorongozást, természetjárást, valamint asztalitenisz- és sakkversenyt is rendezett már a helyi magyarságnak.

A közös sportolás mellett közönségtalálkozókkal, illetve szurkolással is igyekszik építeni a közösséget: 2023-ban a Toronto közeli Bramptonban rendezett A-csoportos női jégkorong-világbajnokságra népes szurkolótábort szervezett a környéken élőkből. Rendezett már kivetítős meccsnézést labdarúgó-válogattunk mérkőzéseire, miután pedig Sallói Dániel az MLS-ben szereplő Toronto FC-hez igazolt, maga a klubot tulajdonló cég kereste meg őt, hogy szervezzenek egy magyar szurkolói napot, amelyen a résztvevők végigdrukkolhatják a csapat Atlanta elleni bajnokiját, majd a játékossal is találkozhatnak.

„Nagyon jól sikerült az esemény. Közel százan vettünk részt és maga Sallói Dániel is meghatódott, hogy mekkora közönség fogadta őt” – emlékezett vissza lelkesen az idén áprilisban megrendezett összejövetelre.

Ha már a labdarúgásnál tartunk: Torontóban korábban számos csapatot alapítottak magyar kivándorlók, az 1949-ben alapított Ferencváros ma is létezik. Az FTC-nél egykoron olyan komoly klubélet zajlott, hogy az egyesület 1997-ben rendezett gálaestjét az Aranycsapat három játékosa, Buzánszky Jenő, Grosics Gyula is Puskás Ferenc is megtisztelte jelenlétével.

Puskás Ferenc (középen) a Torontói FTC tagjaival a klub gálavacsoráján, a jobb szélen Kristóf Károly (Fotó: Kristóf Károly gyűjteményéből)

A helyi Fradi jelenleg egy körzeti alsóligában szerepel. 2026 őszén az észak-amerikai magyar diaszpóra éves amatőr futballtornáját, az Árpád-kupát Ontario tartomány fővárosában rendezik, természetesen a zöld-fehérek részvételével – mesélte lapunknak Kristóf Károly, aki hosszú éveken át a csapat játékosa volt.

„Szeretném, ha növekedne a helyi magyar sportközösség – fogalmazott a jövő kapcsán. –Remélem, még többen tudnak majd abban segíteni, hogy akik távolabb élnek a várostól, azok is be tudjanak kapcsolódni az eseményeinkbe."