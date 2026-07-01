Nemzeti Sportrádió

A norvégok valóra vált álomként élik meg, hogy a brazilokkal játszhatnak nyolcaddöntőt

2026.07.01. 10:16
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Elefántcsontpart legyőzése után jöhetnek a brazilok Norvégiának (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci vb 2026 Brazília Martin Ödegaard Antonio Nusa labdarúgó-világbajnokság 2026 Erling Haaland Norvégia Amad Diallo Elefántcsontpart
Az ötszörös világbajnok brazilok elleni nyolcaddöntőt „valóra vált álomnak” nevezte Antonio Nusa, aki kedden a norvég válogatott első gólját szerezte az Elefántcsontpart ellen 2–1-re megnyert találkozón az észak-amerikai térségben zajló labdarúgó-világbajnokság egyenes kieséses szakaszának első körében.

Erling Haaland kései góljának köszönhetően Norvégia 2–1-re legyőzte az elefántcsontparti válogatottat, és bejutott a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjébe. A norvégok negyedik vb-jükön szerepelnek és először nyertek meccset az egyenes kieséses szakaszban: 1938-ban – akkor csoportkört még nem is rendeztek – és 1998-ban egyaránt az olaszok múlták felül őket. 

„Valóra vált álom” – utalt az északiak első gólját szerző Antonio Nusa nyilatkozatában arra, hogy a norvégok nyolcaddöntős ellenfele Brazília lesz. A dél-amerikai válogatott 1998-as tornán vb-címvédőként a csoportkörben 2–1-re alulmaradt vasárnapi ellenfelével szemben, amely akkor a hajrában lőtt gólokkal fordított, utána azonban hat vb-re nem jutott ki magát.

A győztes gólt szerző Erling Haaland – aki a tornán mindhárom meccsen az ellenfél kapujába talált és már ötgólos – a győzelmet és a továbbjutást hihetetlennek nevezte és történelmi tettként tekint rá. A norvég válogatott csapatkapitánya, Martin Ödegaard pedig úgy fogalmazott, hogy boldogok és büszkék magukra, reményeik szerint pedig tovább is képesek álmodni, hinni és úgy játszani, ahogyan eddig tették a vb-n.

Stale Solbakken, a norvégok szövetségi kapitánya az ellenfél egyenlítő góljára utalva azt mondta, hogy mielőtt csapata pánikba esett volna, sikerült a pályán lévő játékosokat megfelelő állapotba hozni, így újra a saját futballjukat tudták játszani.

A szintén negyedik világbajnokságon résztvevő elefántcsontparti válogatott először nyert egy tornán két meccset, a harmadik azonban már nem jött össze. Amad Diallo, a norvégok elleni gólszerző szerint a vereség és a kiesés ellenére is „büszkék” arra, amit elértek. „Persze így is nagy csalódás, mert minőségi játékosaink vannak, olyan kvalitású futballisták, akik képesek bármikor változást hozni a meccsbe” – nyilatkozta.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
ELEFÁNTCSONTPART–NORVÉGIA 1–2 (0–1)
Arlington, Dallas Stadion (AT&T Stadion), 69 665 néző. Vezette: Jesús Valenzuela (venezuelai)
ELEFÁNTCSONTPART: Y. Fofana – G. Doué, Agbadou, Kossounou, Konan (B. Touré, 90+3.) – Sangaré – Pépé (Diakité, 87.), Oulai (Amad Diallo, 60.), Kessié, Y. Diomande (Guessand, 90+3.) – Bonny (Wahi, 60.). Szövetségi kapitány: Emerse Faé
NORVÉGIA: Nyland – Pedersen (Aursnes, 83.), Ajer, Heggem, Möller Wolfe – Berge, Berg – Sörloth (Bobb, 71.), Ödegaard, Nusa (Schjelderup, 71.) – Haaland. Szövetségi kapitány: Stale Solbakken
Gólszerző: Amad Diallo (74.), ill. Nusa (39.), Haaland (86.)

 

foci vb 2026 Brazília Martin Ödegaard Antonio Nusa labdarúgó-világbajnokság 2026 Erling Haaland Norvégia Amad Diallo Elefántcsontpart
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