Nemzeti Sportrádió

A mozgalmas és drámai második félidőben hiába vezetettek a horvátok, Portugália fordított és bejutott a nyolcaddöntőbe

B. A. P.B. A. P.
2026.07.03. 03:09
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Portugália foci vb 2026 Horvátország
Foci vb 2026
33 perce

CR7 kiegyenlített, Ramos megnyerte: Portugália a 94. percben fordítva ejtette ki Horvátországot, s nyolcaddöntős!

Lehet, hogy ez volt az aranylabdás Luka Modric karrierjének utolsó mérkőzése, míg az előbb lesgólt jegyző, majd 11-esből betaláló, végül lecserélt Cristiano Ronaldo tovább reménykedhet a portugál vb-aranyban. A következő ellenfél Spanyolország!

 

Portugália foci vb 2026 Horvátország
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