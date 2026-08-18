Infantino-terv: távozott posztjáról a FIFA operatív igazgatója

Lamour korábban az amerikai hírügynökségnek úgy nyilatkozott, hogy Infantino megtévesztette a munkatársait, nem játszott nyílt kártyákkal a világbajnokságok részleges értékesítésének tervével kapcsolatban. Az operatív igazgató azon a napon osztotta meg a véleményét a nyilvánossággal, amelyen az elnök főtanácsadója, Carlos Cordeiro „a labdarúgás számára rossz üzletnek” nevezte az elképzelést és jelezte, távozik.

A FIFA hétfő este megerősítette, hogy megszűnt a munkakapcsolat Kevin Lamourral.

Az újraválasztásáért küzdő Infantino az eredeti terv visszavonása után is nyomás alatt áll, mert az európai (UEFA), az ázsiai (AFC), illetve az észak-és közép-amerikai (CONCACAF) szövetség álláspontja szerint alapvető bizalomvesztés történt. A három szervezet nyílt levélben többek között úgy fogalmazott: a futball nem egy ember tulajdonát képezi.

„Csend van ott, ahol felelősségnek kellene lennie, távolságtartás ott, ahol átláthatóságnak. Ez nem az a hozzáállás, amelyet a futball megérdemel a vezetés részéről” – közölte a három kontinentális szövetség a „futballcsaládhoz” intézett levélben.