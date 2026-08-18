Nemzeti Sportrádió

Infantino-terv: távozott posztjáról a FIFA operatív igazgatója

2026.08.18. 08:46
null
Kevin Lamour (Fotó: Getty Images)
Címkék
FIFA Nemzetközi Labdarúgó-szövetség Gianni Infantino
Távozott posztjáról Kevin Lamour, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) operatív igazgatója, aki bírálta Gianni Infantino elnök – időközben visszavont – tervét, melynek értelmében a FIFA legértékesebb versenysorozataiban magánbefektetők szerezhettek volna részesedést.

Lamour korábban az amerikai hírügynökségnek úgy nyilatkozott, hogy Infantino megtévesztette a munkatársait, nem játszott nyílt kártyákkal a világbajnokságok részleges értékesítésének tervével kapcsolatban. Az operatív igazgató azon a napon osztotta meg a véleményét a nyilvánossággal, amelyen az elnök főtanácsadója, Carlos Cordeiro „a labdarúgás számára rossz üzletnek” nevezte az elképzelést és jelezte, távozik.

A FIFA hétfő este megerősítette, hogy megszűnt a munkakapcsolat Kevin Lamourral.

Az újraválasztásáért küzdő Infantino az eredeti terv visszavonása után is nyomás alatt áll, mert az európai (UEFA), az ázsiai (AFC), illetve az észak-és közép-amerikai (CONCACAF) szövetség álláspontja szerint alapvető bizalomvesztés történt. A három szervezet nyílt levélben többek között úgy fogalmazott: a futball nem egy ember tulajdonát képezi.

„Csend van ott, ahol felelősségnek kellene lennie, távolságtartás ott, ahol átláthatóságnak. Ez nem az a hozzáállás, amelyet a futball megérdemel a vezetés részéről” – közölte a három kontinentális szövetség a „futballcsaládhoz” intézett levélben. 

 

FIFA Nemzetközi Labdarúgó-szövetség Gianni Infantino
Legfrissebb hírek

Trump kiállt Infantino mellett: „A FIFA szörnyű hibát követne el...”

Minden más foci
2026.08.11. 07:30

Az európai, az ázsiai és az észak-amerikai szövetség nyílt levélben bírálta a FIFA-elnököt

Minden más foci
2026.08.10. 11:44

Folytatódik a cirkusz: a FIFA szerint megpróbálják aláásni a szervezet és az elnök tekintélyét

Minden más foci
2026.08.09. 12:33

Infantino-terv: a norvég szövetség elnöke lemondásra szólította fel a FIFA első emberét

Foci vb 2026
2026.08.07. 14:14

Infantino-terv: az UEFA fenntartja bojkottfenyegetését

Foci vb 2026
2026.08.06. 18:02

Infantino-terv: a FIFA bocsánatot kért a tagszervezetektől, az elnökség támogatja a vezetőséget

Foci vb 2026
2026.08.06. 17:00

Vb 2030: a spanyol sportminiszter szerint a döntőt Spanyolországban kell megrendezni

Foci vb 2026
2026.08.06. 16:43

A férfi labdarúgócsapatok egy hónapig nem játszanak Brazíliában a női vb miatt

Minden más foci
2026.08.05. 20:43