Zlatko Dalic: Ha mi Anglia lennénk, nem adták volna meg Ghána gólját

HORVÁTORSZÁG–GHÁNA 2–1

„Lesről kaptuk a gólt. A blokkoló játékos leshelyzetben volt, véleményem szerint érvényteleníteni kellett volna a találatpt. Ha ez Angliával történt volna, leshelyzet lett volna” – jelentette ki Zlatko Dalic horvát szövetségi kapitány a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón.

A GHÁNAI GÓL

„Visszatértünk a régi felállásunkhoz, amit éveken át használtunk. Hibáztam. Az első két meccsért én vagyok a hibás, ez az igazi horvát válogatott, amit most láttunk” – mondta a kapitány a horvát köztelevízió adásában.

„Nagyszerűen keveredik nálunk a tapasztalat és a fiatalság. Azt hiszem, a legjobb még csak most jön. Nagyszerű érzés gólt szerezni. Fontos győzelmet arattunk, de őszintén mondhatom, hogy minden ugyanolyan lett volna, ha bárki más is gólt szerez. Összetartó csapat vagyunk. Mindannyian együtt imádkozunk. Istennek nagyon fontos helye van az életünkben. Nagyon egységesek vagyunk és úgy érzem, mindannyian olyanok vagyunk, mint egy család” – fogalmazott a győztes gól szerzője, Nikola Vlasic az index.hr-nek.

„Némileg csalódottak vagyunk. Tudtuk, hogy megvan az esélyünk a csoportgyőzelemre. Ez volt a célunk, az ambíciónk, és meg is volt rá a lehetőségünk. Szóval természetesen csalódást okozott, hogy nem sikerült. De a pozitívumokat kell kiemelnünk: továbbjutottunk az egyenes kieséses szakaszba. A lehető legmesszebb szeretnénk eljutni a tornán” – jelentette ki a FIFA honlapjának Brandon Thomas-Asante, ghánai csatár.

Thomas Tuchel még lát javítani valót Anglia játékán (Fotó: Getty Images)

PANAMA–ANGLIA 0–2

„Megtettük, amit kellett. Pontosan így alakult a mérkőzés nehéz ellenfelünkkel szemben, ahogyan vártuk. Mi voltunk az egyetlen válogatott, amelyik ennyi helyzetet alakított ki Panamával szemben. Mindenki tette a dolgát, és Jude Belinghamnek nagy szerepe volt a sikerben. Van még mit fejlesztenünk, és az agresszív játékstílusunk miatt rengeteg apró részletet kell még pontosítanunk, de a torna most lényegében újraindul a kieséses szakasszal. Összeszedjük minden erőnket, és arra építünk, amink van. Minél nagyobb téttel bírnak a mérkőzések, annál jobbak leszünk” – nyilatkozta Thomas Tuchel, az angol válogatott szövetségi kapitánya az ITV adásában.

„Az első feladat teljesítve: azért jöttünk ide, hogy lépésről lépésre haladjunk, és most elértük azt az első célt, hogy továbbjussunk a csoportból, sőt, az első helyen is végezzünk. Tudtuk, milyen szintet szeretnénk elérni, és a második félidőben sikerült is” – fogalmazott Jude Bellingham, az angol válogatott középpályása az ITV-nek.

„Lehet, hogy nem sikerült gólt szereznünk, de küzdöttünk. Azt is gondolom, hogy sokat segített, hogy többségünk a legjobb bajnokságokban játszik. Hétről hétre a legmagasabb szinten versenyezünk, telt házas stadionokban, és szerintem ez tényleg segített abban, hogy teljesítsük, amit az edző kért tőlünk: hogy ilyen környezetben is nyugodtak maradjunk” – mondta José Luís Rodríguez, panamai középpályás a FIFA honlapjának.