Ezúttal elmaradt az erődemonstráció, Anglia Bellingham vezérletével hozta a kötelezőt Panama ellen

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

L-CSOPORT

PANAMA–ANGLIA 0–2 (0–0)

New York, New Jersey Stadion, 80 663 néző. Vezette: Al-Dzsasszím (katari)

PANAMA: Mosquera – Murillo, Escobar, José Córdoba, Andrade, Gutiérrez (É. Davis, 88.) – Cristian Martínez, Bárcenas (I. Díaz, 71.), Harvey (Quintero, 88.), José Luis Rodríguez (Londono, 71.) – Tomás Rodríguez (Fajardo, a szünetben). Szövetségi kapitány: Thomas Christiansen

ANGLIA: Pickford – Quansah (Spence, 63.), Konsa, Guéhi, O'Reilly – E. Anderson (J. Henderson, 84.), Jude Bellingham (Eze, 72.) – Saka (Madueke, 63.), Rogers, Rashford – Kane (Watkins, 85.). Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel

Gólszerzők: Jude Bellingham (62.), Kane (67.)

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Vélhetően sokan emlékeznek Panama és Anglia nyolc évvel ezelőtti csörtéjére, amikor az akkor Gareth Southgate vezette angolok 6–1-re mosták le közép-amerikai ellenfelüket, s az akkor még a Tottenhamben futballozó Harry Kane mesterhármast tett bele a közösbe.

Azóta sok víz lefolyt a Temzén (vagy, ha már itt tartunk, a Panama leghosszabb folyójának számító Chucunaquén), a Nyizsnyij Novgorodban triplázó Kane London helyett már Münchenben keresi a kenyerét, de a mostani meccset is toronymagas esélyesként várta a Thomas Tuchel-féle angol csapat, míg Panama már biztos kiesőként a tisztes helytállásban bízhatott.

Az első félidőben Panama a várakozásoknak megfelelően átengedte a kezdeményezést ellenfelének, de kicsivel magasabban védekezett a mindenki által várt sündisznótaktikánál. A másik oldalon Kane egészen a középpályáig visszalépett, hogy labdákat kérjen, kicsalogatni próbálva a panamai védőket állásaikból.

Mindezzel együtt az első félidő meglehetősen eseménytelen volt, Anglia csak Rashford révén tudta megbontani a jól szervezett panamai védelmet (s jutott el veszélyes lövésekig), míg a Thomas Christiansen együttese helyenként végigvitt egy-egy kontrát, de alkalomadtán még Pickfordnak is akadt dolga.

A fordulás után sem változott nagyban a játék képe, mígnem a félidő derekán öt perc alatt lerendezte a meccset Anglia. A 62. percben Bukayo Saka ívelt be egy szögletet az ötösre, a labdát pedig Jude Bellingham védője szorításában a hálóba pöccintette. Öt perccel később a Real Madrid sztárja már előkészítőként villant meg: a bal oldalról beívelt labdáját Harry Kane bólintotta a léc alá.

A folytatásban Anglia visszavett a tempóból, de a ráadásban voltak még izgalmak: Eze egyedül vezethette rá a labdát a kapusra, de ordító helyzetben a kirohanó Mosquerát találta telibe. Az ezt követő kontra végén José Fajardo talált be, de pechjére lesről tette, így nem lett meg a panamai szépítés.

Marad tehát a 2–0-s angol siker, Tuchel tanítványai minimalista produkcióval hozták a kötelezőt, és csoportjuk élén zártak.

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