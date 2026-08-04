Még sohasem indult Premier League-idény ilyen sok új edzővel

Bár egyelőre csak nyolc csapat nevezte meg új edzőjét, a kilencediknél, a Newcastle Unitednél is zajlik a váltás folyamata: Eddie Howe július 31-i hatállyal lemondott, és – ahogyan a BBC összeállítása is utal rá – állítólag már nem sok hiányzik Matthias Jaissle hivatalos kinevezéséhez. (És a rajtig persze még bármi megtörténhet…)

A NYÁRON EDZŐT VÁLTÓ PL-CSAPATOK

Liverpool FC: Arne Slot helyett Andoni Iraola

Manchester City: Pep Guardiola helyett Enzo Maresca

Chelsea FC: Liam Rosenior helyett Xabi Alonso

AFC Bournemouth: Andoni Iraola helyett Marco Rose

Nottingham Forest: Vitor Pereira helyett Oliver Glasner

Crystal Palace: Oliver Glasner helyett Pierre Sage

Fulham FC: Marco Silva helyett Álvaro Arbeloa

Ipswich Town: Kieran McKenna helyett Gary O'Neil

Newcastle United: Eddie Howe helyett Matthias Jaissle (?)

MENNYI VOLT AZ ELŐZŐ REKORD?

A 2016–2017-es idénynek nyolc csapat vágott neki új edzővel, ez volt a csúcs mostanáig (a statisztikák a Premier League 1992-es alapításától számítanak). Akkor lépett hivatalba például Pep Guardiola a Manchester Citynél és Antonio Conte a Chelsea-nél; az olasz ama kevesek közé tartozik, akik első nekifutásra elhódították a bajnoki címet. Még felfér a képzeletbeli dobogóra az 1995–1996-os idény a maga hét új edzőjével, a 2012–2013-as most csúszott le (6).

Antonio Conte az angol bajnoki serleggel (Fotó: Getty Images)

KIK LETTEK BAJNOKOK AZ ELSŐ IDÉNYÜKBEN?

Az előbb említett Contéval együtt hatan vannak: José Mourinho nyitotta a sort a 2004–2005-ös idényben, Carlo Ancelotti folytatta 2009–2010-ben – akárcsak Conte, ők is a Chelsea-t vezették a csúcsra –, arannyal debütált Manuel Pellegrini (Manchester City, 2013–2014), Claudio Ranieri (Leicester City, 2015–2016), legutóbb pedig Arne Slot (Liverpool FC, 2024–2025).

KI VAN A LEGRÉGEBBEN HIVATALBAN?

Mikel Artetát 2019 decemberében nevezték ki az Arsenal menedzserének, Guardiola távoztával ő a pillanatnyi rangelső Unai Emery (Aston Villa, 2022. november 1.), Daniel Farke (Leeds United, 2023. július 4.), Régis Le Bris (Sunderland, 2024. július 1) és Fabian Hürzeler (Brighton, 2024. július 2.) előtt. S hogy Arteta hat és fél éve milyen hosszú idő: az öt európai topligában egyedül az Atlético Madrid vezetőedzői székéből kimozdíthatatlan Diego Simeone ül régebben a helyén (2011. december).

José Mourinho és Sir Alex Ferguson köszönti Arsene Wengert visszavonulása alkalmából 2018 áprilisában (Fotó: Getty Images)

VÉGÜL

Az összeállítás a Premier League-történelem öt korszakos edzőjének megidézésével zárul: ezt megelőzően legutóbb 1985 nyarán indult olyan angol élvonalbeli bajnokság, amelyben sem Sir Alex Ferguson, sem Arsene Wenger, sem José Mourinho, sem Jürgen Klopp, sem Pep Guardiola nem ült ott valamelyik csapat kispadján. Köztük található a PL-éra három olyan edzője (Ferguson, Mourinho, Guardiola), akinek sikerült egymás után legalább két bajnoki címet nyerni; közéjük emelkedhet Arteta, ha az augusztus 21-én kezdődő új kiírásban sikerül címet védenie az Arsenallal.