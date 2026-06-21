Yamal a pályán, Llorente és Gavi a kispadon kezd a szaúdiak ellen
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
H-CSOPORT
SPANYOLORSZÁG–SZAÚD-ARÁBIA – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Atlanta, Atlanta Stadion, 18 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Raphael Claus (brazil)
SPANYOLORSZÁG: Unai Simón – Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Pedri, Rodri – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal. Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente
A kispadon: Raya, J. García (kapusok), Pubill, E. García, M. Llorente, Grimaldo, Merino, Ruíz, Gavi, Zubimendi, N. Williams, Ferran Torres, Pino, Munoz, Iglesias
SZAÚD-ARÁBIA: Al-Ovaisz – Abdulhamid, Altambakti, Ladzsami, Al-Amri, Al-Harbi – N. al-Davszari, Al-Haibari, Al-Dzsuvajr – Al-Burajkan, Sz. al-Davszari. Szövetség kapitány: Jorgosz Donisz
A kispadon: Al-Akidi, Al-Kasszar (kapusok), Al-Madzsrasi, Busal, Kades, Takri, Al-Samat, Aldzsohani, Al-Hedzsi, Kanno, Jahja, Al-Sehri, Al-Gannam, Al-Hamdan, Mandas
A SPANYOL VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 David Raya (Arsenal – Anglia), 13 Joan García (FC Barcelona), 23 Unai Simón (Athletic Bilbao)
Védők: 3 Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen – Németország), 14 Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), 4 Eric García (FC Barcelona), 24 Marc Cucurella (Chelsea FC – Anglia), 2 Marc Pubill (Atlético Madrid), 5 Marcos Llorente (Atlético Madrid), 22 Pau Cubarsí (FC Barcelona), 12 Pedro Porro (Tottenham Hotspur – Anglia)
Középpályások: 15 Álex Baena (Atlético Madrid), 8 Fabián Ruiz (PSG – Franciaország), 9 Gavi (FC Barcelona), 18 Martín Zubimendi (Arsenal – Anglia), 6 Mikel Merino (Arsenal – Anglia), 20 Pedri (FC Barcelona), 16 Rodri (Manchester City – Anglia)
Támadók: 26 Borja Iglesias (Celta Vigo), 10 Dani Olmo (FC Barcelona), 7 Ferran Torres (FC Barcelona), 19 Lamine Yamal (FC Barcelona), 21 Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), 17 Nico Williams (Athletic Bilbao), 11 Yéremy Pino (Crystal Palace – Anglia), 25 Víctor Munoz (Osasuna)
Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente
A SZAÚDI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 21 Mohammed al-Ovaisz (Al-Ula), 1 Navaf al-Akidi (Al-Naszr), 22 Ahmed al-Kasszar (Al-Kadszia)
Védők: 4 Abdulelah al-Amri (Al-Naszr), 5 Hasszan al-Tambakti (Al-Hilal), 25 Dzsehad Takri (Al-Kadszia), 3 Ali Ladzsami (Al-Hilal), 14 Hasszan Kades (Al-Ittihad), 12 Szaud Abdulhamid (Lens – Franciaország), 26 Mohammed Abu al-Samat (Al-Kadszia), 2 Ali Madzsrasi (Al-Ahli), 24 Moteb al-Harbi (Al-Hilal), 13 Navaf Busal (Al-Naszr)
Középpályások: 23 Mohamed Kanno (Al-Hilal), 15 Abdullah al-Haibari (Al-Naszr), 16 Zijad al-Dzsohani (Al-Ahli), 6 Nasszer al-Davszari (Al-Hilal), 7 Muszab al-Dzsuvajr (Al-Kadszia), 18 Ala al-Hedzsi (Neom SC), 10 Szalem al-Davszari (Al-Hilal), 8 Ajman Jahja (Al-Naszr), 20 Szultan Mandas (Al-Hilal)
Támadók: 9 Firasz al-Burajkan (Al-Ahli), 11 Szaleh al-Sehri (Al-Ittihad), 19 Abdullah al-Hamdan (Al-Naszr), 17 Halid al-Gannam (Al-Ettifak)
Szövetségi kapitány: Jorgosz Donisz (görög)