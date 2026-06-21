Lamine Yamal: Nem szeretném magamat Messihez vagy Mbappéhoz mérni

NEM FÉR BELE az újabb botlás. Spanyolországot a világbajnokság előtt a torna egyik legnagyobb esélyesének tartották, ehhez képest hatalmas meglepetésre a Zöld-foki-szigetek elleni 0–0-s döntetlennel kezdte a vb-t. Ez még akkor is rendkívül kínos, ha a combsérüléséből felépülő Lamine Yamal elővigyázatosságból csak a 71. percben állt be. Elképzelhető, hogy a Barcelona szélsője Szaúd-Arábia ellen már kezdő lesz, ugyanakkor az RTVE-nek elismerte, még nem áll készen arra, hogy végigjátsszon egy teljes mérkőzést. Valamint azt is hangsúlyozta, örül, hogy az Egyesült Államokban is hatalmas népszerűségnek örvend, de továbbra sem szeretné, hogy Lionel Messihez, Harry Kane-hez vagy Kylian Mbappéhoz hasonlítsák.

„Nem vagyok a megszállottja annak, hogy azt figyeljem, ők hozzám képest mennyi gólt szereznek – mondta. – Nem szeretném magamat hozzájuk mérni. Eleve mindegyikük legalább tíz évvel idősebb nálam, másrészt nekem más a játékstílusom. Én élvezni akarom a futballt és győzni. Hiába szerzek tizenhat gólt, ha utána kiesünk az elődöntőben. Nekem más a célom. Ami Lionel Messit illeti, ő minden idők legjobbja. Aki mást mond, az csak kifogásokat keres. Nekem Neymar a példaképem, de Messi a legjobb. Érzem a népszerűséget, tudom, mit jelentek a szurkolóknak Spanyolországban és azon kívül. Próbálom a maximumot nyújtani. Ha ennyi óriásplakáton kint vagyok az Egyesült Államokban, az azt jelenti, az emberek élvezik azt, amit a pályán csinálok. Nekem ez a legfontosabb. Ezért is vártam annyira, hogy rendbe jöjjek a világbajnokságra. Az idény végén már minden játékosnak ez jár a fejében. Az orvosok megnyugtattak, jól vagyok, de egyelőre nem állok készen arra, hogy végigjátsszak egy teljes mérkőzést. Annyit futballozom, amennyit a szövetségi kapitány kér, és bízom benne, hogy soha többet nem kell sérüléssel bajlódnom.”

A Marca közvélemény-kutatása alapján a szurkolók abban reménykednek, hogy az első mérkőzéssel ellentétben nemcsak ő, hanem Nico Williams és Dani Olmo is kezdő lesz.

Mindamellett a Mundo Deportivo figyelmeztet, hogy nem árt majd figyelni a szaúdiak kapusára, akinek kulcsszerepe volt abban, hogy a válogatott 1–1-et játszott Uruguay ellen. Mohammed al-Ovaisz kilenc védést mutatott be az első mérkőzésen, és ha vasárnap is így teljesít, nem lesz könnyű dolga a spanyol támadóknak. Mint ismert, az első találkozón a Zöld-foki-szigetek addig szinte teljesen ismeretlen kapusa, Vozinha tréfálta meg a spanyolokat, akik egy újabb botlás után már tényleg elkezdhetnének aggódni.

Andrés Iniesta: Most a nyugalom a legfontosabb A Zöld-foki-szigetek elleni kínos 0–0 után a Marcára írt véleménycikket a 2010-es világbajnokság spanyol hőse, a Hollandia elleni döntőben győztes gólt szerző Andrés Iniesta. A Barcelona egykori középpályása természetesen felidézte, hogy azon a tornán ők a Svájc elleni 1–0-s vereséggel kezdték a tornát. „Eszembe jut a mi első mérkőzésünk – írta Iniesta. – Még mindig emlékszem, mit éltünk át a vereség utáni órákban, napokban. Nagyon kemény volt. De ezek a helyzetek megmutatják, ki milyen sportoló és milyen ember. Ilyenkor a legfontosabb a nyugalom. Még tizenhat év elteltével is emlékszem, mit mondott nekünk akkor Vicente del Bosque szövetségi kapitány. Azt, hogy ha a következő hat mérkőzést megnyerjük, világbajnokok leszünk. És ezt teljes komolysággal mondta. Az a fontos, hogy előre nézzünk, és a válogatott minél hamarabb kijavítsa a hibákat. Nem most van itt az ideje a vádaskodásnak és a kritikának. Ez semmit sem használ. Különben is, ez a válogatott már számos alkalommal bizonyította, hogy képes leküzdeni az akadályokat. És biztos vagyok benne, hogy most is úrrá lesz a nehézségeken.”

Az uruguayiak úgy érzik, győzelmet szalasztottak el Szaúd-Arábia ellen (Fotó: AFP)

GYŐZELMI KÉNYSZERBEN FEDERICO VALVERDÉÉK

„NAGGYÁ TETTÜK A KAPUSUKAT” – mondta még az első csoportforduló, a Szaúd-Arábia elleni 1–1 után Federico Valverde, az uruguayi válogatott középpályása. Való igaz, a dél-amerikai együttes 27 kísérletből tízszer el is találta a kaput a közel-keletiek ellen, de csak a hajrában tudott kifogni Mohammed al-Ovaisz kapuson. Annak ellenére, hogy az uruguayiak csak a 80. percben egyenlítettek, minden nyilatkozójuk azt mondta, sajnálják az elvesztegetett két pontot, győzniük kellett volna.

Nos, ha Al-Ovaiszt ők tették naggyá, akkor a következő ellenfél kapujában álló Vozinhával az Európa-bajnok spanyolok „művelték” ugyanezt. A vb-újonc Zöld-foki-szigetek 40 éves kapusa lehúzta a rolót Lamine Yamalék előtt, a spanyolok 27 lövése ellenére Vozinha nem kapott gólt – tudjuk, ettől máris felkapott alakja lett a közösségi médiának. Még úgy is, ha védenie csak hétszer kellett, kimondott bravúrt bemutatnia csak egyszer. Mindenesetre Uruguayban senki sem szeretné, ha az afrikaiak ellen megint a kapusról hozsannázna a nemzetközi sportmédia.

Lényegében „tiszta lappal” indult a csoport második fordulója, mivel minden együttes egy ponttal állt, de mivel Uruguay a harmadik csoportmeccsén Spanyolországgal találkozik, nem vitás, hogy a vb-újonc ellen győzelmi kényszerben lép pályára.

Az uruguayi lapok értesülése szerint legalább két, de inkább három változás lesz Marcelo Bielsa szövetségi kapitány kezdőcsapatában. Az El País cikke szerint Nicolás de la Cruz bekerül a kezdőcsapatba Manuel Ugarte helyére, és várhatóan bal oldali középpályásként fog játszani Rodrigo Bentancur és Federico Valverde mellett. De La Cruz az utóbbi időben sérüléssel bajlódott, de a játékstílusa révén kulcsfontosságú a szerepe Marcelo Bielsa játékrendszerében.

Ahogy az Ovación korábban beszámolt róla, Bielsa további változtatásokra is készül: Juan Manuel Sanabria léphet Matías Vina helyére, aki a tartalékokkal edzett legutóbb, valamint Agustín Canobbio válthatja a kezdőben Darwin Núnezt, aki nem tündökölt a nyitó mérkőzésen. Sanabria és Canobbia is csereként érkezett a pályára az első mérkőzés második félidejében, és lendületet adtak a csapatnak. Az argentin szakvezető az uruguayi előrejelzések szerint várhatóan visszatér a korábban preferált 4–3–3-as felálláshoz.