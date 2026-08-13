Isztambulban rendezik a januári Spanyol Szuperkupát – hivatalos
A Királyi Spanyol Labdarúgó-szövetség (RFEF) a hivatalos honlapján közölte, hogy a Spanyol Szuperkupa soron következő tornájának Isztambul (egészen pontosan az Atatürk Olimpiai Stadion) ad otthont 2027 januárjában.
A döntésre azért került sor, mert Szaúd-Arábia (amely 2029-ig leszerződött a spanyol szövetséggel a torna rendezéséről) januárban az Ázsia-kupa küzdelmeinek ad otthont, így egy nagyobb stadion sem lesz elérhető a célra. A viadal 2028-ban visszatér az arab országba.
A Spanyol Szuperkupán ebben az idényben a bajnok Barcelona és a kupagyőztes Real Sociedad mellett a két sorozat ezüstérmese, a Real Madrid és az Atlético Madrid vesz majd részt.
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