Isztambulban rendezik a januári Spanyol Szuperkupát – hivatalos

A döntésre azért került sor, mert Szaúd-Arábia (amely 2029-ig leszerződött a spanyol szövetséggel a torna rendezéséről) januárban az Ázsia-kupa küzdelmeinek ad otthont, így egy nagyobb stadion sem lesz elérhető a célra. A viadal 2028-ban visszatér az arab országba.

A Spanyol Szuperkupán ebben az idényben a bajnok Barcelona és a kupagyőztes Real Sociedad mellett a két sorozat ezüstérmese, a Real Madrid és az Atlético Madrid vesz majd részt.