Nemzeti Sportrádió

Isztambulban rendezik a januári Spanyol Szuperkupát – hivatalos

M. B.M. B.
2026.08.13. 13:35
Az Atatürk Olimpiai Stadion ad otthont a Spanyol Szuperkupának 2027-ben (Fotó: Getty Images)
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Isztambul Szaúd-Arábia Spanyol Szuperkupa RFEF
A Királyi Spanyol Labdarúgó-szövetség (RFEF) a hivatalos honlapján közölte, hogy a Spanyol Szuperkupa soron következő tornájának Isztambul (egészen pontosan az Atatürk Olimpiai Stadion) ad otthont 2027 januárjában.

A döntésre azért került sor, mert Szaúd-Arábia (amely 2029-ig leszerződött a spanyol szövetséggel a torna rendezéséről) januárban az Ázsia-kupa küzdelmeinek ad otthont, így egy nagyobb stadion sem lesz elérhető a célra. A viadal 2028-ban visszatér az arab országba.

A Spanyol Szuperkupán ebben az idényben a bajnok Barcelona és a kupagyőztes Real Sociedad mellett a két sorozat ezüstérmese, a Real Madrid és az Atlético Madrid vesz majd részt.

 

 

Isztambul Szaúd-Arábia Spanyol Szuperkupa RFEF
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