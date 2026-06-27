Vozinha Shilton és Zoff útjára lépett

Az angol Peter Shilton és az olasz Dino Zoff után Vozinha lett a harmadik kapus, aki 40 évesen vagy annál idősebben egynél több vb-meccset is le tudott hozni kapott gól nélkül. Ezúttal az első félidő hosszabbításában, majd a 66., és végül a 92. percben volt szükség a bravúrjára Szaúd-Arábia ellen.

Vozinha (Fotó: Getty Images)

„Talán sokan úgy gondolják, hogy a zöldfoki játékosok nem elég jók, de azért jöttünk ide, hogy megmutassuk: rengeteg tehetségünk van. Versenyezni jöttünk, és bizonyítani, hogy a játékosaink bárhol megállják a helyüket, a nagy versenyeken és a nagy bajnokságokban is” – szögezte le.