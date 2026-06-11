Nemzeti Sportrádió

Volt Fradi-edző büszkélkedhet a nyitó meccsek rekordgyőzelmével

P. Gy.P. Gy.
2026.06.11. 10:25
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Érdekesség, hogy a vb-k nyitó meccseinek legfölényesebb győzelmét 2018-ban orosz szövetségi kapitányként az a Sztanyiszlav Csercseszov érte el.

Már a 23. labdarúgó-világbajnokság kezdődik csütörtök este Mexikóvárosban, mégis csak a 19. alkalommal indul klasszikus nyitómeccsel a torna. Történelmi találkozó lesz, mert a Mexikó–Dél-Afrika találkozó révén először fordul elő, hogy olyan párosítással kezdődik a küzdelemsorozat, amelyre már volt példa a korábbi nyitányok során. Érdekesség, hogy a vb-k nyitó meccseinek legfölényesebb győzelmét 2018-ban orosz szövetségi kapitányként az a Sztanyiszlav Csercseszov érte el, aki a legutóbbi, katari világbajnokság idején még a Ferencvárost irányította.

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Vb 2026: a volt Fradi-edző büszkélkedhet a nyitó meccsek rekordgyőzelmével

A mexikói válogatott még sosem tudott nyerni, amikor a világbajnokság első mérkőzését játszotta.

 

 

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