Volt Fradi-edző büszkélkedhet a nyitó meccsek rekordgyőzelmével

Már a 23. labdarúgó-világbajnokság kezdődik csütörtök este Mexikóvárosban, mégis csak a 19. alkalommal indul klasszikus nyitómeccsel a torna. Történelmi találkozó lesz, mert a Mexikó–Dél-Afrika találkozó révén először fordul elő, hogy olyan párosítással kezdődik a küzdelemsorozat, amelyre már volt példa a korábbi nyitányok során. Érdekesség, hogy a vb-k nyitó meccseinek legfölényesebb győzelmét 2018-ban orosz szövetségi kapitányként az a Sztanyiszlav Csercseszov érte el, aki a legutóbbi, katari világbajnokság idején még a Ferencvárost irányította.