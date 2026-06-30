Nemzeti Sportrádió

Vinícius az új vezér, de Neymar is dönthet el meccseket – interjú a brazil tudósítóval

2026.06.30. 09:48
Címkék
foci vb 2026 Brazília vb 2026 Vicente Datolli
Ancelotti most építi a selecaót, Neymar még dönthet el meccseket, Vinícius pedig már az új vezér – vélekedik Vicente Datolli, az AIPS tiszteletbeli végrehajtó bizottsági tagja, neves brazil labdarúgó-szakíró, számos könyv szerzője, aki 1990 óta minden futball-világbajnokságról tudósít. A Nemzeti Sportnak adott interjúban úgy vélte, hogy a japánok elleni drámai fordítás után Brazília megérdemelten van ott a vb nyolcaddöntőjében, de egyelőre senki sem dőlhet hátra.

 

Az interjú itt olvasható:

Foci vb 2026
2 órája

„Huszonnégy éve várunk egy újabb vb-címre” – Vicente Datolli neves brazil sportújságíró az NS-nek

„Ancelotti kivételes edző, akinek menet közben kell összeraknia a brazil válogatottat – nagyon erős csapat van kialakulóban.”

 

 

foci vb 2026 Brazília vb 2026 Vicente Datolli
Legfrissebb hírek

Zlatan Ibrahimovic: Nem ismertem rá a holland csapatra

Foci vb 2026
19 perce

Zavargások törtek ki Hollandiában a vb-kiesés után

Foci vb 2026
34 perce

„Mondja meg valaki Nagelsmann-nak, hogy ez így nem mehet tovább!” – sajtóvisszhang

Foci vb 2026
40 perce

A mexikói szurkolók éjszakai „szerenáddal” lepték meg az ecuadoriakat – videó

Foci vb 2026
47 perce

„Próbálja meg újra a következő vb-n” – Neymar odaszúrt a német jósnak

Foci vb 2026
47 perce

Közös imádkozással ünnepeltek a marokkóiak a továbbjutás után – fotó

Foci vb 2026
1 órája

Édesanyjával ünnepelte a továbbjutást a marokkóiak hőse – videó

Foci vb 2026
1 órája

A holland sajtó egy része Koeman fejét követeli, Ibrahimovic is kritizálja a kapitányt

Foci vb 2026
1 órája
Ezek is érdekelhetik