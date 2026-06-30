Vinícius az új vezér, de Neymar is dönthet el meccseket – interjú a brazil tudósítóval

Ancelotti most építi a selecaót, Neymar még dönthet el meccseket, Vinícius pedig már az új vezér – vélekedik Vicente Datolli, az AIPS tiszteletbeli végrehajtó bizottsági tagja, neves brazil labdarúgó-szakíró, számos könyv szerzője, aki 1990 óta minden futball-világbajnokságról tudósít. A Nemzeti Sportnak adott interjúban úgy vélte, hogy a japánok elleni drámai fordítás után Brazília megérdemelten van ott a vb nyolcaddöntőjében, de egyelőre senki sem dőlhet hátra.

Az interjú itt olvasható: