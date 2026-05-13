Jégkorong-vb: Crosby is tagja lesz a kanadai válogatottnak

2026.05.13. 09:05
Sidney Crosby az idei téli olimpián (Fotó: Getty Images)
jégkorong-világbajnokság Kanada Sidney Crosby
Minden idők egyik legjobb játékosa, Sidney Crosby is csatlakozik a kanadai válogatotthoz a pénteken rajtoló svájci jégkorong-világbajnokságon.

A 38 éves sztár azért tud részt venni a tornán, mert klubcsapata, a Pittsburgh Penguins már kiesett a tengerentúli bajnokság (NHL) rájátszásában. Crosby pályafutása során negyedszer szerepel majd vb-n.

Crosby februárban csapatkapitánya volt a milánói-cortinai téli olimpián ezüstérmes Kanadának, de megsérült a negyeddöntőben, így a hátralévő mérkőzéseket kihagyta az ötkarikás játékokon, sőt, utána egy hónapig nem játszhatott. A legendás támadó 2010-ben és 2014-ben aranyérmes volt az olimpián, 2015-ben világbajnok lett, továbbá 2009-ben, 2016-ban és 2017-ben elhódította a Stanley-kupát, azaz megszerezte csapataival a három legfontosabb címet.

További hír a juharlevelesekről, hogy a Philadelphia Flyerst erősítő Porter Martone és a New Jersey Devilsben játszó Dawson Mercer szintén csatlakozik az aranyesélyes válogatotthoz, amely ugyanakkor sérülés miatt nem számíthat a New York Islanders támadójára, Mathew Barzalra.

Kanada pénteken Svédország ellen kezdi a vb-t, előtte a főpróbát éppen a – szintén vb-résztvevő – magyar válogatott ellen tartja. A szerdán (ma) 19 órakor kezdődő felkészülési mérkőzést Neuchatelben rendezik.

 

