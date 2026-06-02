Biztató első idény az új érában Tatabányán

2026.06.02. 06:56
Sztraka Dániel három gólt szerzett az Ek-döntő ohridi visszavágóján, de csapata az utolsó tíz percben már nem tudta tartani magát (Fotó: Tatabánya Kézilabda Club)
A Mol Tatabánya KC a férfi kézilabda Európa-kupa döntőjét ugyan elveszítette, mégsem lehet elégedetlen a 2025–2026-os idényben nyújtott teljesítményével.

Tóth Edmond kinevezése a Tatabányán töltött első idénye alapján telitalálatnak bizonyult. A Bányászhoz Egerből érkező vezetőedző a hazai bajnokságban visszaszerezte a bronzérmet az FTC-től, a Magyar Kupában ezüstérmes lett, és a harmadik számú nemzetközi sorozatban, az Európa-kupában öt sikeres párharcot letudva vezette döntőbe csapatát.

A „kék tigrisek” összesen 42 mérkőzést játszottak az idényben, 29-et megnyertek, 2 döntetlen mellett 11-szer szenvedtek vereséget. Ez egy neves, nagy célokat dédelgető klubnál bemutatkozásnak tökéletes. Ami hosszú távon az eredményeknél is fontosabb, az az érzék, amivel Tóth Edmond a kétsornyi jó játékosát mozgatta. Az elmúlt években éppen Tatabányán láthattuk, hogy a „bábeli zűrzavar” és a részben ebből adódó motiválatlanság, milyen helyben járást és kudarcot okoz.

A 2025–2026-os évadban más volt a helyzet: Tóth Edmond jól hangolta össze a magyar mellett francia, spanyol, horvát, északmacedón, cseh, orosz, brazil, izraeli és román kézilabda-kultúrából érkező játékosait, akik ennek megfelelően készek voltak szinte a végsőkig küzdeni a pályán. A külföldi légiósok és az olyan fiatal magyarok, amilyen a NEKA-tól érkező Sztraka Dániel, jól megértették egymást. A kivétel ezalól talán éppen az Ohrid elleni, két vereséggel elveszített Európa-kupa-döntő volt, ami kívülről figyelve leginkább a rengeteg technikai hibán úszott el.

 „Tudtuk, milyen atmoszféra vár ránk, de lehetséges, hogy kissé mégis hatással volt a teljesítményünkre. Nagyon sok ki nem kényszerített hibánk volt, a védelmünk sem úgy működött, ahogyan kellett volna. Az ellenfél védői mindenhol ott voltak, besegítéseik faulttal vagy labdaeladással párosultak. Jelenleg nem tudom azt kijelenteni, hogy nyolcas-kilences osztályzatú az idényünk, nagyon szomorúak vagyunk” – mondta a lefújás után Sztraka Dániel a Sport Tv-nek.

Tóth Edmond első idényét mégis biztatónak tekinthetjük, egy-két nyári erősítéssel akár még közelebb kerülhetnek a Veszprémhez és a Szegedhez, valamint egy szinttel feljebb, az Európa-ligában is megállhatják helyüket.

 

 

