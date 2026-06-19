Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: teljesült Vozinha kívánsága, édesanyja elutazott az Egyesült Államokba – videó

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.06.19. 09:55
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Vozinha örülhet, édesanyja elindulhatott az Egyesült Államokba (Fotó: Getty Images)
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Egyesült Államok foci vb 2026 Vozinha édesanya Zöld-foki-szigetek
A spanyol válogatott elleni teljesítményével elkápráztatta a világot a 40 éves Vozinha a labdarúgó-világbajnokság nyitó fordulójában. A világhírűvé váló kapus a mérkőzést követően jelezte, hogy hiányzik neki az édesanyja, aki vízumproblémák miatt nem utazhatott be az Egyesült Államokba. Az ügy azóta már megoldódott.

Vozinha volt a sokkal esélyesebb spanyolok elleni hétfői 0–0-s döntetlen hőse. A meccs után a zöld-foki-szigetekiek kapusa elérzékenyülve, könnyeivel küszködve mondta el élő adásban, sajnálja, hogy nagyszülei nem élhették meg ezt a sikert, és fájlalja, hogy édesanyja a magas vízumköltségek miatt nem tudott elutazni az Egyesült Államokba.

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„Tudom, hogy vannak, akik szerint kicsi és gyenge csapat vagyunk, de azért vagyunk itt, hogy versenyezzünk, és mindent beleadjunk.”

Erre a külügyminisztérium jelezte, hogy félreértésről lehet szó: „A játékosok minden rokona jogosult vízumkötvény-mentességre, és a minisztérium felveszi a kapcsolatot a családdal, hogy segítsen a vízumügyintézéssel kapcsolatban.”

Vozinha édesanyja, Ana Candida Évora ennek megfelelően elindulhatott az Egyesült Államokba, így a csoportkör második fordulójában – magyar idő szerint hétfő hajnalban Uruguay ellen – már a helyszínen szurkolhat fiának.

Június 15., hétfő, 18.00
Atlanta, Atlanta Stadion		Spanyolország–Zöld-foki-szigetek0–0
Június 16., kedd, 0.00
Miami, Miami Stadion		Szaúd-Arábia–Uruguay1–1
Június 21., vasárnap, 18.00
Atlanta, Atlanta Stadion		Spanyolország–Szaúd-ArábiaX–X
Június 22., hétfő, 0.00
Miami, Miami Stadion		Uruguay–Zöld-foki-szigetekX–X
Június 27., szombat, 2.00
Houston, Houston Stadion		Zöld-foki-szigetek–Szaúd-ArábiaX–X
Június 27., szombat, 2.00
Guadalajara, Guadalajara Stadion		Uruguay–SpanyolországX–X
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Egyesült Államok foci vb 2026 Vozinha édesanya Zöld-foki-szigetek
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