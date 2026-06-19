Vb 2026: teljesült Vozinha kívánsága, édesanyja elutazott az Egyesült Államokba – videó
Vozinha volt a sokkal esélyesebb spanyolok elleni hétfői 0–0-s döntetlen hőse. A meccs után a zöld-foki-szigetekiek kapusa elérzékenyülve, könnyeivel küszködve mondta el élő adásban, sajnálja, hogy nagyszülei nem élhették meg ezt a sikert, és fájlalja, hogy édesanyja a magas vízumköltségek miatt nem tudott elutazni az Egyesült Államokba.
Erre a külügyminisztérium jelezte, hogy félreértésről lehet szó: „A játékosok minden rokona jogosult vízumkötvény-mentességre, és a minisztérium felveszi a kapcsolatot a családdal, hogy segítsen a vízumügyintézéssel kapcsolatban.”
Vozinha édesanyja, Ana Candida Évora ennek megfelelően elindulhatott az Egyesült Államokba, így a csoportkör második fordulójában – magyar idő szerint hétfő hajnalban Uruguay ellen – már a helyszínen szurkolhat fiának.
|Június 15., hétfő, 18.00
Atlanta, Atlanta Stadion
|Spanyolország–Zöld-foki-szigetek
|0–0
|Június 16., kedd, 0.00
Miami, Miami Stadion
|Szaúd-Arábia–Uruguay
|1–1
|Június 21., vasárnap, 18.00
Atlanta, Atlanta Stadion
|Spanyolország–Szaúd-Arábia
|X–X
|Június 22., hétfő, 0.00
Miami, Miami Stadion
|Uruguay–Zöld-foki-szigetek
|X–X
|Június 27., szombat, 2.00
Houston, Houston Stadion
|Zöld-foki-szigetek–Szaúd-Arábia
|X–X
|Június 27., szombat, 2.00
Guadalajara, Guadalajara Stadion
|Uruguay–Spanyolország
|X–X