Vb 2026: teljesült Vozinha kívánsága, édesanyja elutazott az Egyesült Államokba – videó

Erre a külügyminisztérium jelezte, hogy félreértésről lehet szó: „A játékosok minden rokona jogosult vízumkötvény-mentességre, és a minisztérium felveszi a kapcsolatot a családdal, hogy segítsen a vízumügyintézéssel kapcsolatban.”

Vozinha édesanyja, Ana Candida Évora ennek megfelelően elindulhatott az Egyesült Államokba, így a csoportkör második fordulójában – magyar idő szerint hétfő hajnalban Uruguay ellen – már a helyszínen szurkolhat fiának.

Cape Verde Goalkeeper Vozinha’s Mother Prepares Travel to Reunite After Historic World Cup Debut



The mother of Vozinha, Ana Candida Evora, traveled from São Vicente to Praia to complete paperwork for a U.S. trip, as she prepares to reunite with her son following Cape Verde’s… pic.twitter.com/coPGfR1tqP — Washington Eye (@washington_EY) June 18, 2026

🇨🇻 🇺🇸 Cape Verde goalkeeper Vozinha, who won global admiration following his standout performance against Spain at the FIFA World Cup, is set for an emotional reunion as his mother travels to the United States to watch him play after previously missing his historic debut. pic.twitter.com/m1ialqQ0NM — DAT NEWS (@datnewsss) June 19, 2026