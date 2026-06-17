Nemzeti Sportrádió

Az amerikai külügy vízumot adna Vozinha édesanyjának

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.06.17. 12:35
null
Vozinha (Fotó: AFP)
Címkék
vb 2026 Vozinha Zöld-foki-szigetek
Az amerikai külügyminisztérium beutazási vízumot adna a Zöld-foki-szigetek labdarúgó-válogatottját erősítő kapus, Vozinha édesanyjának, hogy személyesen nézhesse meg fiát a világbajnokságon.

A 40 éves játékos volt a sokkal esélyesebb spanyolok elleni hétfői 0–0-s döntetlen hőse. A meccs után Vozinha elérzékenyülve, könnyeivel küszködve mondta el élő adásban, sajnálja, hogy nagyszülei nem élhették meg ezt a sikert, és fájlalja, hogy édesanyja a magas vízumköltségek miatt nem tudott elutazni az Egyesült Államokba.

A hivatalnokok szerint a család félreértette, hogy 15 ezer dolláros vízumkötvényt kell kiváltaniuk a beutazáshoz.

„A játékosok minden rokona jogosult vízumkötvény-mentességre, és a minisztérium felveszi a kapcsolatot a családdal, hogy segítsen a vízumügyintézéssel kapcsolatban” – mondta az egyik tisztviselő.

Az Afrika nyugati, óceáni részén fekvő Zöld-foki-szigetek vasárnap Uruguayjal Miamiban, jövő pénteken pedig Szaúd-Arábiával Houstonban mérkőzik.
 

vb 2026 Vozinha Zöld-foki-szigetek
Legfrissebb hírek

Portugália és Anglia az első számú, Horvátország és Kolumbia a váltómezében játszik

Foci vb 2026
12 perce

Kezdődik az utolsó tánc – Cristiano Ronaldo pedig természetesen derűlátó

Foci vb 2026
26 perce

Miért van két zászló Yamal cipőjén? (Egyik sem spanyol)

Foci vb 2026
29 perce

Üzbegisztánban az állam rakta le a labdarúgás alapjait, de a fejlődéshez új modell kell

Foci vb 2026
43 perce

Josko Gvardiol különleges módját választotta, hogy megtanulja elviselni a nyomást

Foci vb 2026
1 órája

Videó: az ausztrál csatárt zavarba ejtette a kérdező személye a sajtótájékoztatón

Foci vb 2026
1 órája

Josko Gvardiol kommandós gyakorlattal készült a vb-re

Foci vb 2026
1 órája

A nemzetközi sajtó is Messi dicsőségét zengi

Foci vb 2026
1 órája
Ezek is érdekelhetik