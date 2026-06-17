Az amerikai külügy vízumot adna Vozinha édesanyjának

A 40 éves játékos volt a sokkal esélyesebb spanyolok elleni hétfői 0–0-s döntetlen hőse. A meccs után Vozinha elérzékenyülve, könnyeivel küszködve mondta el élő adásban, sajnálja, hogy nagyszülei nem élhették meg ezt a sikert, és fájlalja, hogy édesanyja a magas vízumköltségek miatt nem tudott elutazni az Egyesült Államokba.

A hivatalnokok szerint a család félreértette, hogy 15 ezer dolláros vízumkötvényt kell kiváltaniuk a beutazáshoz.

„A játékosok minden rokona jogosult vízumkötvény-mentességre, és a minisztérium felveszi a kapcsolatot a családdal, hogy segítsen a vízumügyintézéssel kapcsolatban” – mondta az egyik tisztviselő.

Az Afrika nyugati, óceáni részén fekvő Zöld-foki-szigetek vasárnap Uruguayjal Miamiban, jövő pénteken pedig Szaúd-Arábiával Houstonban mérkőzik.

