Vb 2026: egy elrabolt újságíró ügye foglalkoztatja leginkább Mexikót

A helyi hírportált vezető újságírót június 2-án fegyveresek hurcolták el nanchitali otthonából, az elrablásáról készült felvételek futótűzként terjedtek a közösségi médiában. A hatóságok nagyszabású keresést indítottak, Claudia Sheinbaum államfő pedig nyilvánosan is megszólalt az ügyben, hangsúlyozva, hogy az újságíró megtalálása a jelenlegi legfontosabb feladat.

Az eset azért is váltott ki heves reakciókat, mert Veracruz évek óta az egyik legveszélyesebb mexikói állam a médiában dolgozók számára. Sajtószervezetek szerint az ország továbbra is a világ egyik legkockázatosabb helye a független újságírás szempontjából: az elmúlt huszonöt évben 176 zsurnalisztát öltek meg, további harmincketten pedig eltűntként vannak nyilvántartva az Article 19 szervezet adatai szerint.

A MEXIKÓI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 12 Carlos Acevedo (Santos Laguna), 13 Guillermo Ochoa (AEL Limassol – Ciprus), 1 Raúl Rangel (Guadalajara)

Védők: 20 Mateo Chávez (AZ – Hollandia), 23 Jesús Gallardo (Toluca), 3 César Montes (Lokomotiv Moszkva – Oroszország), 15 Israel Reyes (América), 2 Jorge Sánchez (PAOK – Görögország), 5 Johan Vásquez (Genoa – Olaszország)

Középpályások: 25 Roberto Alvarado (Guadalajara), 4 Edson Álvarez (Fenerbahce – Törökország), 24 Luis Chávez (Dinamo Moszkva – Oroszország), 8 Álvaro Fidalgo (Real Betis – Spanyolország), 26 Brian Gutiérrez (Guadalajara), 6 Érik Lira (Cruz Azul), 19 Gilberto Mora (Tijuana), 17 Orbelín Pineda (AEK Athén – Görögország), 7 Luis Romo (Guadalajara), 18 Obed Vargas (Atlético Madrid – Spanyolország)

Támadók: 11 Santiago Giménez (AC Milan – Olaszország), 14 Armando González (Guadalajara), 21 César Huerta (RSC Anderlecht – Belgium), 9 Raúl Jiménez (Fulham – Anglia), 22 Guillermo Martínez (UNAM), 16 Julián Quinones (Al-Kvadszija – Szaúd-Arábia), 10 Alexis Vega (Toluca)

Szövetségi kapitány: Javier Aguirre