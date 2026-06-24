Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: csapatot keres a zöld-fokiak hős kapusa

2026.06.24. 22:09
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Vozinha munkát keres a vb utánra (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 Vozinha Zöld-foki-szigetek
Klubot keres a labdarúgó-világbajnokság egyik hőse, Vozinha, a zöld-foki válogatott kapusa, aki nem zárja ki, hogy Brazíliába szerződik.

A negyvenéves hálóőr jelezte, hogy bár lejárt a szerződése a portugál másodosztályban szereplő Deportivo Chavesnél, továbbra is szeretne játszani.

Vozinha akkor került a címlapokra, amikor óriási védéseinek köszönhetően az esélytelennek tartott válogatottja gól nélküli döntetlent játszott az Európa-bajnok spanyolokkal. A zöld-fokiak ezt követően 2–2-t értek el a dél-amerikai földrész egyik legjobbjával, Uruguayjal szemben.

„Jelenleg nincs klubom, mindenre nyitott vagyok. Meglátjuk, mi adódik” – jegyezte meg, hozzátéve ugyanakkor: nem bánná, ha Brazíliában játszhatna, ott, ahonnan már eddig is rengeteg támogatást kapott a futballőrült szurkolóktól.

Egyelőre azonban – árulta el – arra összpontosít, hogy a csoportban sereghajtó szaúdiak elleni pénteki találkozón sikerüljön kivívni a továbbjutást a legjobb 32 közé, ami szinte csodaszámba menne, hiszen félmillió lakosú ország válogatottjáról van szó.

„Az én álmom és minden zöld-foki álma, hogy bejussunk a következő fordulóba. Hatalmas dolog már az is, hogy a világbajnokságon lehetünk. Sokan azt sem tudták elképzelni, hogy pontot szerezzünk, nem hogy továbbjussunk” – mondta Vozinha, aki elárulta, példaképei között volt a belga Michel Preud'homme, a holland Edwin van der Sar és az olasz Gianluigi Buffon.

 

foci vb 2026 Vozinha Zöld-foki-szigetek
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