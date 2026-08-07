Vinícius ott van a Real Fradi elleni keretében, Mbappé, Diomandé és Bellingham nincs

José Mourinho vezetőedző meccskeretéből hiányoznak azok a játékosok, akik ott voltak a nyári világbajnokság végjátékában. Így nem lesz ott a budapesti meccsen Kylian Mbappé, Thibaut Courtois, Aurélien Tchouaméni és Jude Bellingham sem. Értelemszerűen kimaradt a meccskeretből a frissen szerződtetett Yan Diomandé, valamint a sérüléssel bajlódó Raúl Asencio is.

Ezzel együtt lesznek nagy nevek is a szombat este 19.00-kor kezdődő meccsen, így például Vinícius Júnior, Bernardo Silva, Trent Alexander-Arnold és Eduardo Camavinga is bevethető lesz.