Vinícius ott van a Real Fradi elleni keretében, Mbappé, Diomandé és Bellingham nincs
Kihirdette keretét a Real Madrid a Ferencváros elleni szombati felkészülési mérkőzésre.
José Mourinho vezetőedző meccskeretéből hiányoznak azok a játékosok, akik ott voltak a nyári világbajnokság végjátékában. Így nem lesz ott a budapesti meccsen Kylian Mbappé, Thibaut Courtois, Aurélien Tchouaméni és Jude Bellingham sem. Értelemszerűen kimaradt a meccskeretből a frissen szerződtetett Yan Diomandé, valamint a sérüléssel bajlódó Raúl Asencio is.
Ezzel együtt lesznek nagy nevek is a szombat este 19.00-kor kezdődő meccsen, így például Vinícius Júnior, Bernardo Silva, Trent Alexander-Arnold és Eduardo Camavinga is bevethető lesz.
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