Vb 2026: Ghána–Panama

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
L-CSOPORT
GHÁNA–PANAMA 0–0 – ÉLŐ!
Toronto, Toronto Stadion, 1 óra. Vezeti: Glenn Nyberg (svéd)
GHÁNA: Ati-Zigi – Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah – Semenyo, Owusu, Yirenky, Nuamah – Sulemana – Ayew. Szövetségi kapitány: Carlos Queiroz (portugál)
A kispadon: Anang, Asare (kapusok), Seidu, Mumin, Baba, Oppong, Luckassen, Sibo, Issahaku, Baah, Williams, Boakye, Thomas-Asante, Adu.
PANAMA: Mosquera – Blackman, Ramos, Córdoba, Andrade – Murillo, Harvey, C. Martínez, J. L. Rodríguez – Bárcenas, Waterman. Szövetségi kapitány: Thomas Christiansen (spanyol)
A kispadon: Samudio, Mejía (kapusok), Escobar, Farina, E. Davis, Miller, Guriérrez, Carrasquilla, I. Díaz, Quintero, Godoy, Yanis, Londono, T. Rodríguez, Fajardo.
A GHÁNAI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 12 Joseph Anang (St. Patrick's Athletic – Írország), 16 Benjamin Asare (Hearts of Oak), 1 Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen – Svájc)
Védők: 4 Jonas Adjetey (Wolfsburg – Németország), 23 Derrick Luckassen (Pafosz – Ciprus), 14 Gideon Mensah (Auxerre – Franciaország), 6 Abdul Mumin (Rayo Vallecano – Spanyolország), 18 Jerome Opoku (Basaksehir – Törökország), 21 Kojo Oppong Preprah (Nice – Franciaország), 17 Baba Abdul Rahman (PAOK – Görögország), 2 Alidu Seidu (Rennes – Franciaország), 26 Marvin Senaya (Auxerre – Franciaország)
Középpályások: 20 Augustine Boakye (Saint-Étienne – Franciaország), 7 Abdul Fatawu (Leicester City – Anglia), 15 Elisha Owusu (Auxerre – Franciaország), 5 Thomas Partey (Villarreal – Spanyolország), 8 Kwasi Sibo (Real Oviedo – Spanyolország), 22 Kamaldeen Sulemana (Atalanta – Olaszország), 3 Caleb Yirenkyi (FC Nordsjaelland – Dánia)
Támadók: 25 Prince Kwabena Adu (Viktoria Plzen – Csehország), 9 Jordan Ayew (Leicester City – Anglia), 13 Christopher Bonsu Baah (Al-Kadszia – Szaúd-Arábia), 24 Ernest Nuamah (Olympique Lyon – Franciaország), 11 Antoine Semenyo (Manchester City – Anglia), 10 Brandon Thomas-Asante (Coventry City – Anglia), 19 Inaki Williams (Athletic Bilbao – Spanyolország)
Szövetségi kapitány: Carlos Queiroz (portugál)
A PANAMAI VÁLOGATOTT VB-KERETE
Kapusok: 1 Luis Mejía (Club Nacional – Uruguay), 22 Orlando Mosquera (Al-Fajha – Szaúd Arábia), 12 César Samudio (CD Marathón – Honduras)
Védők: 16 Andrés Andrade (Linzer ASK – Ausztria), 2 César Blackman (Slovan Bratislava – Szlovákia), 3 José Córdoba (Norwich City – Anglia), 15 Éric Davis (Plaza Amador), 4 Fidel Escobar (Deportivo Saprissa – Costa Rica), 5 Edgardo Farina (Nyizsnyij Novgorod – Oroszország), 26 Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaria – Venezuela), 25 Roderick Miller (Turan-Tovuz – Azerbajdzsán), 23 Amir Murillo (Besiktas – Törökország), 13 Jiovany Ramos (Academia Puerto Cabello – Venezuela)
Középpályások: 11 Yoel Bárcenas (Mazatlán FC – Mexikó), 8 Adalberto Carrasquilla (UNAM Pumas – Mexikó), 20 Aníbal Godoy (San Diego FC – Egyesült Államok), 14 Carlos Harvey (Minnesota United – Egyesült Államok), 24 Azarias Londono (Universidad Católica – Chile), 6 Cristian Martínez (Ironi Kirjat Smona – Izrael), 19 Alberto Quintero (Plaza Amador), 7 José Luis Rodríguez (FC Juárez – Mexikó), 21 César Yanis (CD Cobresal – Chile)
Támadók: 10 Ismael Díaz (Club León FC – Mexikó), 17 José Fajardo (Universidad Católica – Chile), 9 Tomás Rodríguez (Deportivo Saprissa – Costa Rica), 18 Cecilio Waterman (Universidad de Concepción – Chile)
Szövetségi kapitány: Thomas Christiansen (spanyol)