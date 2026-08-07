Atlétika: négy év eltiltást kaphat a legjobb német sprinter

Owen Ansah idén javította 9.98 másodpercre 100 méteren a nemzeti rekordot, ezzel ő lett az első német vágtázó, aki 10 mp-en belül teljesítette a klasszikus távot, így biztos helye volt eddig a hétfőn kezdődő birminghami Európa-bajnokságon szereplő válogatottnak. Most azonban vizsgálat zajlik ellene, miután egy hónappal ezelőtt megtagadta a doppingvizsgálatot.

A váltóval világbajnoki és Európa-bajnoki harmadik Ansah védekezésképpen elmondta: a július 9-i monacói Gyémánt Liga-versenyre készült elutazni, amikor a doppingellenőr az általa megadott idősávon kívül érkezett hozzá. Közölte, nagy időzavarban volt, és ilyen rövid idő alatt nem tudott mintát adni. Hozzátette, hogy másnap – a verseny napján, július 10-én – Monacóban a Nemzetközi (WADA), hétfőn pedig a Német Doppingellenes Ügynökség végzett el rajta vizsgálatot.