Nemzeti Sportrádió

Atlétika: négy év eltiltást kaphat a legjobb német sprinter

2026.08.07. 14:38
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Owen Ansah (Fotó: Getty Images)
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doppinggyanú Owen Ansah doppingvétség
Négyéves eltiltást javasol a legjobb német sprinternek, Owen Ansahnak az ország doppingellenes ügynöksége (NADA).

Owen Ansah idén javította 9.98 másodpercre 100 méteren a nemzeti rekordot, ezzel ő lett az első német vágtázó, aki 10 mp-en belül teljesítette a klasszikus távot, így biztos helye volt eddig a hétfőn kezdődő birminghami Európa-bajnokságon szereplő válogatottnak. Most azonban vizsgálat zajlik ellene, miután egy hónappal ezelőtt megtagadta a doppingvizsgálatot.

A váltóval világbajnoki és Európa-bajnoki harmadik Ansah védekezésképpen elmondta: a július 9-i monacói Gyémánt Liga-versenyre készült elutazni, amikor a doppingellenőr az általa megadott idősávon kívül érkezett hozzá. Közölte, nagy időzavarban volt, és ilyen rövid idő alatt nem tudott mintát adni. Hozzátette, hogy másnap – a verseny napján, július 10-én – Monacóban a Nemzetközi (WADA), hétfőn pedig a Német Doppingellenes Ügynökség végzett el rajta vizsgálatot.

 

 

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