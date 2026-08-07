Nemzeti Sportrádió

Újabb szurkolói balhé Miskolcon, ezúttal a DVTK Stadionon belül – videó

R. D. P.R. D. P.
2026.08.07. 15:47
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Miskolc Katowice Hapoel Tel-Aviv DVTK stadion
Nem múlt el rendbontás nélkül a Hapoel Tel-Aviv és a GKS Katowice miskolci Konferencialiga-selejtezője. A DVTK Stadionban rendezett találkozó 75. percében egy félmeztelen izraeli drukker jutott be a játéktérre, ahol a lengyel és a magyar szurkolótábor felé provokálóan viselkedett.

A biztonsági személyzet megpróbálta megfékezni a pályára berohanó férfit, ám az intézkedés közben egy, a magyar szektorból érkező szurkoló is közbelépett. A fekete pólót viselő férfi nekirontott az izraeli drukkernek, majd egy látványos mozdulattal a földre vitte. Röviddel később az erősítés is megérkezett, így végül mindkét rendbontót sikerült lefogni.

A közjáték miatt körülbelül két percig állt a játék. A lelátóról közben a Ria-ria-Hungária! rigmus is felhangzott, a mérkőzés pedig a 77. percben folytatódott.

A találkozót a Hapoel Tel-Aviv 2–0-ra nyerte meg, így az izraeli együttes nagy lépést tett a továbbjutás felé – a párharc győztese a rájátszásban az Atalantával találkozik.

Ezúttal a rendbontás a stadion falain belül maradt, ami különösen fontos Miskolcon az elmúlt hetek eseményei után. Két héttel korábban a Ludogorec elleni mérkőzést követően a város több pontjáról is érkeztek panaszok petárdázás, tűzijáték és jelentős mennyiségű szemét miatt, elsősorban Bulgárföld és Diósgyőr környékéről – számolt be róla a borsod24.hu.

A mostani találkozó előtt Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere több érintett szervezethez is fordult. Az MLSZ-t, a DVTK-t, az UEFA-t, az Országos Rendőr-főkapitányságot, valamint a két érintett klub vezetését is arra kérte, hogy a mérkőzés biztosításakor a helyi közösség érdekeit is tartsák szem előtt.

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A Dunaszerdahely 6–0-ra kikapott a Twentétől • Miskolcon nyert Hapoel Tel-Aviv • A Kl-selejtező eredményei egy helyen.

A polgármester korábban azt is megjegyezte, hogy a csütörtök este 8 órakor kezdődő, villanyfényes mérkőzés időzítése nem feltétlenül szerencsés az energiamegtakarítási időszakban. Mindazonáltal hangsúlyozta: örömteli, hogy nemzetközi találkozót rendeznek Miskolcon, különösen azért, mert Katowice a város testvértelepülése.

Miskolc Katowice Hapoel Tel-Aviv DVTK stadion
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