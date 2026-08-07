Újabb szurkolói balhé Miskolcon, ezúttal a DVTK Stadionon belül – videó

A biztonsági személyzet megpróbálta megfékezni a pályára berohanó férfit, ám az intézkedés közben egy, a magyar szektorból érkező szurkoló is közbelépett. A fekete pólót viselő férfi nekirontott az izraeli drukkernek, majd egy látványos mozdulattal a földre vitte. Röviddel később az erősítés is megérkezett, így végül mindkét rendbontót sikerült lefogni.

A közjáték miatt körülbelül két percig állt a játék. A lelátóról közben a Ria-ria-Hungária! rigmus is felhangzott, a mérkőzés pedig a 77. percben folytatódott.

A találkozót a Hapoel Tel-Aviv 2–0-ra nyerte meg, így az izraeli együttes nagy lépést tett a továbbjutás felé – a párharc győztese a rájátszásban az Atalantával találkozik.

Ezúttal a rendbontás a stadion falain belül maradt, ami különösen fontos Miskolcon az elmúlt hetek eseményei után. Két héttel korábban a Ludogorec elleni mérkőzést követően a város több pontjáról is érkeztek panaszok petárdázás, tűzijáték és jelentős mennyiségű szemét miatt, elsősorban Bulgárföld és Diósgyőr környékéről – számolt be róla a borsod24.hu.

A mostani találkozó előtt Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere több érintett szervezethez is fordult. Az MLSZ-t, a DVTK-t, az UEFA-t, az Országos Rendőr-főkapitányságot, valamint a két érintett klub vezetését is arra kérte, hogy a mérkőzés biztosításakor a helyi közösség érdekeit is tartsák szem előtt.